Nhiều giải pháp hạn chế tình trạng thừa, thiếu cán bộ cấp xã ở Hưng Yên

Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền từng bước tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều địa phương của tỉnh Hưng Yên cho thấy, tình trạng mất cân đối nhân sự, nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, nhất là các vị trí chuyên môn như đất đai, tài chính-kế toán, xây dựng cơ bản.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Trụ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Ông Đào Hồng Vân, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7, tỉnh có số lượng biên chế cán bộ, công chức cấp xã khối chính quyền được tạm giao theo Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 11/9/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 4.469 người. Số cán bộ hiện có mặt là 3.940 người (bình quân mỗi xã, phường khoảng 38 cán bộ, công chức).

Khắc phục tình trạng trên, Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh điều động 5 công chức từ xã có số công chức nhiều hơn 32 người sang xã thiếu công chức có trình độ, chuyên môn. Mặt khác, tỉnh tăng cường 26 công chức, viên chức cấp tỉnh về các xã, phường, trong đó, có 9 người được tăng cường về 8 xã có dưới 32 biên chế. Tỉnh tiếp nhận 9 viên chức từ đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào làm công chức cấp xã; điều động 47 công chức cấp tỉnh về cấp xã và giữa các xã với nhau.

Công chức xã Như Quỳnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện TTHC trực tuyến

Ông Đào Hồng Vân, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên khẳng định, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là sự thay đổi về cấu trúc bộ máy mà còn là sự thay đổi về tư duy quản trị. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục xây dựng, kiện toàn khung vị trí việc làm, tăng cường cán bộ có trình độ về hỗ trợ cơ sở. Mục tiêu là xây dựng một chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả hoạt động. Bên cạnh những thành tựu, quá trình vận hành chính quyền mới vẫn đối mặt với tình trạng thừa, thiếu cán bộ cục bộ tại cấp xã. Năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ trong các lĩnh vực phức tạp như đất đai, công nghệ thông tin và tài chính chưa đồng đều.

Để giải quyết vấn đề này, tỉnh tập trung vào các giải pháp cụ thể để xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, trách nhiệm, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự của dân, do dân, vì dân.