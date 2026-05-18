  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nhiều giải pháp hạn chế tình trạng thừa, thiếu cán bộ cấp xã ở Hưng Yên

Thứ Hai, 19:24, 18/05/2026
VOV.VN - Tỉnh Hưng Yên đã và đang rà soát, sắp xếp lại đội ngũ, điều chuyển nhân lực phù hợp năng lực, tổ chức tuyển dụng bổ sung, đào tạo lại cán bộ ở các lĩnh vực còn thiếu.

Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền từng bước tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều địa phương của tỉnh Hưng Yên cho thấy, tình trạng mất cân đối nhân sự, nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, nhất là các vị trí chuyên môn như đất đai, tài chính-kế toán, xây dựng cơ bản.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nghĩa Trụ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Ông Đào Hồng Vân, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7, tỉnh có số lượng biên chế cán bộ, công chức cấp xã khối chính quyền được tạm giao theo Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 11/9/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 4.469 người. Số cán bộ hiện có mặt là 3.940 người (bình quân mỗi xã, phường khoảng 38 cán bộ, công chức).

Khắc phục tình trạng trên, Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh điều động 5 công chức từ xã có số công chức nhiều hơn 32 người sang xã thiếu công chức có trình độ, chuyên môn. Mặt khác, tỉnh tăng cường 26 công chức, viên chức cấp tỉnh về các xã, phường, trong đó, có 9 người được tăng cường về 8 xã có dưới 32 biên chế. Tỉnh tiếp nhận 9 viên chức từ đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào làm công chức cấp xã; điều động 47 công chức cấp tỉnh về cấp xã và giữa các xã với nhau.

Công chức xã Như Quỳnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện TTHC trực tuyến

Ông Đào Hồng Vân, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên khẳng định, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là sự thay đổi về cấu trúc bộ máy mà còn là sự thay đổi về tư duy quản trị. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục xây dựng, kiện toàn khung vị trí việc làm, tăng cường cán bộ có trình độ về hỗ trợ cơ sở. Mục tiêu là xây dựng một chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả hoạt động. Bên cạnh những thành tựu, quá trình vận hành chính quyền mới vẫn đối mặt với tình trạng thừa, thiếu cán bộ cục bộ tại cấp xã. Năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ trong các lĩnh vực phức tạp như đất đai, công nghệ thông tin và tài chính chưa đồng đều.

Để giải quyết vấn đề này, tỉnh tập trung vào các giải pháp cụ thể để xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, trách nhiệm, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự của dân, do dân, vì dân.

Hưng Yên chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp

VOV.VN - Sau gần 10 tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với cả nước, Hưng Yên tích cực chuyển đổi số trong vận hành. Chuyển đổi số không chỉ giúp bộ máy tinh gọn, nâng cao năng lực quản lý, mà còn mở rộng cơ hội để người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, minh bạch, thuận tiện.

Ngọc Hoà/VOV.VN
Tin liên quan

Nhiều điểm nghẽn sau 1 năm chính quyền địa phương hai cấp tại Đắk Lắk

VOV.VN - Nhiều “điểm nghẽn”, nhất là tại cấp xã tại Đắk Lắk đang cần được quan tâm, tháo gỡ, đặc biệt là áp lực lớn về nhân sự, năng lực cán bộ và bài toán phân cấp gắn với nguồn lực thực thi.

Địa phương chủ động để chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả

VOV.VN - Chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai với kỳ vọng giúp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân tốt hơn. Để mô hình vận hành hiệu quả, các địa phương đang tích cực tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng số, dữ liệu, nhân lực và quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Thanh Hóa gỡ “nút thắt” nhân sự để vận hành hiệu quả chính quyền hai cấp

VOV.VN - Việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp tại Thanh Hóa đang bộc lộ rõ những bất cập về nhân sự khi cấp xã - mắt xích then chốt rơi vào tình trạng “vừa thiếu, vừa yếu”. Trước yêu cầu phân quyền mạnh mẽ, tỉnh đang khẩn trương điều động, bổ sung và đào tạo đội ngũ nhằm thu hẹp khoảng cách giữa chuyên môn.

Đổi mới thể chế thật sự có ý nghĩa khi người dân hài lòng với chính quyền cấp xã

VOV.VN - Đổi mới thể chế chỉ thật sự có ý nghĩa khi người dân hài lòng với cách chính quyền xã, phường giải quyết những nhu cầu thiết thực hằng ngày, đúng hạn, đúng lý, đúng tình và công bằng.

Quân khu 2 sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp

VOV.VN - Chiều 14/5, Quân khu 2 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

