Khánh Hoà đưa cán bộ xuống xã để tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân

Tỉnh Khánh Hoà chỉ đạo đưa cán bộ sở ngành xuống xã để tăng tốc giải phóng mặt bằng. Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 ở xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hoà có khu nhà máy rộng 450 ha, ảnh hưởng đến 835 hộ dân. Địa phương đã lập phương án bồi thường cho 696 trường hợp, đạt hơn 65% khối lượng cần thực hiện. Tuy nhiên, đến nay mới phê duyệt được 165 trường hợp và chi trả cho 23 hộ với hơn 84 tỷ đồng. Những hộ dân còn lại vẫn chờ đợi được chi trả bồi thường để ổn định cuộc sống. Ông Bùi Xuân Tân, xã Phước Dinh cho biết, gia đình sống chủ yếu nhờ đìa tôm, mỗi năm ba vụ.

Người dân vùng ảnh hưởng dự án điện hạt nhân mong muốn sớm được hỗ trợ tái định cư, tái định canh.

Ông mong mỏi sớm nhận tiền bồi thường để có điều kiện ổn định sản xuất:“Nhà nước quan tâm đến bà con, bà con cũng đỡ vất vả hơn. Bà con có được nhiều kinh phí hỗ trợ nhiều thì đi tìm chỗ khác thuê, có khả năng hơn thì mình mua, để canh tác lại chứ đâu biết làm nghề gì nữa đâu”.- Ông Bùi Xuân Tân mong muốn.

Ông Trần Ngọc Bình, Chủ tịch UBND xã Phước Dinh cho biết, khối lượng hồ sơ lớn nhưng xã chỉ có 2 công chức trực tiếp thẩm định. Dù tỉnh đã cử tổ công tác từ Sở Nông nghiệp và Môi trường về hỗ trợ nhưng cán bộ không ký hồ sơ nên việc xử lý thủ tục vẫn dồn vào cấp xã.

“Địa phương chỉ có 2 cán bộ thẩm định, số tiền lớn. Phương án lập nhiều, số tiền lớn nên thẩm định phải chặt chẽ. Số cán bộ biệt phái từ tỉnh về, địa phương bố trí vào phòng Kinh tế vì vậy cũng phải có trách nhiệm với các hồ sơ. Tuy nhiên, các anh chị này lại nói rằng chỉ xuống hỗ trợ chứ không ký hồ sơ”, ông Trần Ngọc Bình nói.

Khu vực triển khai dự án điện hạt nhân tại phía Nam tỉnh Khánh Hòa.

Tại dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 ở xã Vĩnh Hải, khu nhà máy rộng gần 320 ha, ảnh hưởng 530 hộ dân; khu tái định cư hơn 30 ha với 125 hộ. Đến nay địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 190 trường hợp với tổng diện tích gần 65 ha, kinh phí hơn 630 tỷ đồng. Tính đến ngày 11/5, xã đã chi trả cho 51 trường hợp với khoảng 164 tỷ đồng; đồng thời tiếp tục thẩm định và lập phương án bồi thường cho hàng trăm trường hợp còn lại.

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải cho biết, tiến độ vẫn chịu áp lực lớn nguyên nhân cũng là do thiếu cán bộ chuyên môn. “Giai đoạn tháng 5 này, chúng tôi tập trung phê duyệt phương án, chi trả tiền, chúng tôi cam kết hoàn thành việc chi trả trước ngày 15/6. Nhà máy điện hạt nhân 2 do di chuyển khu tái định cư, thủ tục đến ngày 8/4/2026 mới hoàn thành, chúng tôi quyết tâm trong tháng 5 sẽ chi trả xong kinh phí giải phóng khu tái định cư. Xã chúng tôi không có cán bộ tăng cường nên gặp rất nhiều khó khăn”, ông Quế thông tin thêm.

Khu vực triển khai 2 dự án Nhà máy điện hạt nhân với khối lượng công việc giải phóng mặt bằng rất lớn nhưng trong thời gian ngắn, cần thiết tăng cường cán bộ về cơ sở.

Hai dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 là công trình năng lượng trọng điểm quốc gia. Theo kế hoạch, tỉnh Khánh Hòa phải hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trước 30/6/2026. Trước thực tế này, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tăng cường trách nhiệm của các tổ công tác hỗ trợ cơ sở.

Tiếp nhận ý kiến từ chính quyền các xã, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan cấp tỉnh khẩn trương điều động cán bộ xuống trực tiếp làm việc tại xã để xử lý hồ sơ và chịu trách nhiệm ký các thủ tục.

"Một hồ sơ có giá trị chi trả cả tỷ đồng, có khi cả vài chục tỷ đồng, cán bộ xã phải dò. Có khi mỗi ngày chỉ được 2-3 hồ sơ, xong số hồ sơ này mất cả mấy trăm ngày, sẽ bị vỡ kế hoạch. Mục tiêu đưa tổ biệt phái xuống giúp địa phương để xem, ký, chịu trách nhiệm. Vì vậy, cần điều động luôn cán bộ biệt phái và phải ký hồ sơ, không chấp hành điều động của tổ chức thì cho nghỉ luôn", Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng cho biết.

Khu vực triển khai dự án điện hạt nhân tại phía Nam tỉnh Khánh Hòa.

Việc tăng cường cán bộ từ các sở, ngành xuống trực tiếp hỗ trợ cấp xã xử lý và ký hồ sơ được kỳ vọng sẽ tháo gỡ “điểm nghẽn” về nhân lực, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án điện hạt nhân trọng điểm quốc gia. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh cùng cam kết từ các địa phương, Khánh Hòa đang tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6/2026 theo yêu cầu của Chính phủ, tạo tiền đề triển khai các dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 đúng tiến độ.