Khoa học gắn bó mật thiết với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước

Chiều 15/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các Học viện trực thuộc.

Thời gian qua, Học viện đã phát huy cao độ vai trò cơ quan nghiên cứu, tư vấn chiến lược khi phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Lý luận Trung ương tham gia xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Từ thực tiễn phong phú của đời sống chính trị - xã hội đất nước, đội ngũ các nhà khoa học của Học viện đã đóng góp nhiều luận cứ khoa học sắc bén, những kiến nghị chính sách có giá trị, góp phần đưa hơi thở của thực tiễn vào các quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước.

Những kết quả nghiên cứu mới đã được cập nhật kịp thời vào hệ thống giáo trình, chương trình đào tạo cao cấp và trung cấp lý luận chính trị, bảo đảm tính hiện đại, tính thực tiễn và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo cán bộ trong tình hình mới. Đồng thời, Học viện tiếp tục mở rộng hệ thống chương trình bồi dưỡng dành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần chuẩn hóa, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị.

PGS.TS Lê Hải Bình phát biểu tại buổi lễ

Không chỉ khẳng định vị thế trong nước, Học viện còn mở rộng không gian học thuật thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế, hội thảo khoa học và trao đổi học thuật với nhiều đối tác uy tín trên thế giới.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, hoạt động khoa học của Học viện đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, tập trung vào những vấn đề lớn, có ý nghĩa chiến lược như nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tổng kết 40 năm đổi mới; tham gia xây dựng luận cứ cho các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; nghiên cứu hoàn thiện thể chế phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển con người, xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và quản trị quốc gia. Đặc biệt, công tác tư vấn chính sách ngày càng khẳng định rõ vai trò, bản sắc và tầm vóc của Học viện khi nhiều kết quả nghiên cứu đã được chuyển hóa thành các báo cáo tư vấn, kiến nghị chính sách phục vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

PGS.TS Lê Hải Bình yêu cầu, trong bối cảnh Đảng ta xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt tạo đột phá phát triển đất nước, đặc biệt với yêu cầu từ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Học viện cần đi đầu trong đổi mới tư duy khoa học, đổi mới phương pháp nghiên cứu, quản trị tri thức, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới vào nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn chính sách.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới trong giai đoạn phát triển mới, PGS.TS Lê Hải Bình cho rằng nghiên cứu lý luận phải đi trước một bước trong nhận diện vấn đề, phát hiện xu hướng, dự báo tình huống và đề xuất giải pháp; tổng kết thực tiễn phải trở thành năng lực khoa học cốt lõi của Học viện, được tiến hành bài bản, thường xuyên.

Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm.

PGS.TS Lê Hải Bình kêu gọi toàn hệ thống Học viện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận chính trị, gắn kết chặt chẽ nghiên cứu với đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh tư vấn chính sách, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học ngang tầm nhiệm vụ, phát huy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ mới để Học viện tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm quốc gia về nghiên cứu lý luận chính trị, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

"Đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, khoa học không chỉ là hoạt động nghiên cứu học thuật đơn thuần mà trước hết là khoa học gắn bó mật thiết với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước và của nhân dân; phục vụ trực tiếp cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đồng thời cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi sản phẩm khoa học vì thế không chỉ cần có giá trị lý luận mà còn phải mang sức sống thực tiễn, trách nhiệm chính trị và khả năng lan tỏa trong đời sống xã hội", PGS.TS Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, PGS,TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học công bố Quyết định số 970/QĐ-HVCTQG của Giám đốc Học viện về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện nhiệm kỳ 2026-2031.