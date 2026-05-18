Không để cán bộ làm việc theo thói quen cũ trong một nhiệm kỳ có yêu cầu mới

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Đảng ủy, công chức, viên chức đã hoàn thành tốt công việc được giao, đặc biệt là việc chuẩn bị các kỳ họp của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nhiệm kỳ Quốc hội mới đặt ra yêu cầu mới, tiêu chuẩn mới, áp lực mới với tinh thần chung, đó là không để bộ máy trở thành điểm nghẽn; không để quy trình trở thành rào cản; không để trách nhiệm bị phân tán, chồng chéo hoặc đùn đẩy; không để chuyển đổi số chỉ dừng ở khẩu hiệu, hình thức; không để cán bộ làm việc theo thói quen cũ trong một nhiệm kỳ có yêu cầu mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Văn phòng Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở một số định hướng, chỉ đạo Văn phòng Quốc hội cần điều phối, kết nối thông tin, bảo đảm vận hành thông suốt kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các hoạt động trọng tâm của Quốc hội trên nền tảng số, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo bảo đảm nhanh, chính xác, kịp thời; tham mưu, phục vụ trực tiếp, kịp thời, hiệu quả hoạt động của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội theo hướng chủ động hơn, chuyên nghiệp hơn; bảo đảm đồng bộ, hiện đại, các điều kiện phục vụ chung: hành chính, lễ tân, thông tin, truyền thông, chuyển đổi số, tài chính và vận hành hệ thống.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, khó khăn lớn nhất hiện nay không còn mang tính riêng lẻ ở từng đơn vị, từng lĩnh vực mà chủ yếu xuất phát từ cơ chế vận hành tổng thể của bộ máy: còn tình trạng giao thoa chức năng, quy trình còn nhiều tầng nấc, phối hợp chưa liên thông, phân cấp chưa đủ mạnh, ở một số khâu, trách nhiệm chưa rõ, dữ liệu chưa thông suốt, cán bộ chưa theo kịp yêu cầu mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc

Văn phòng Quốc hội tập trung xử lý dứt điểm 08 vấn đề, điểm nghẽn

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội tập trung xử lý dứt điểm 08 vấn đề, điểm nghẽn như: đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, việc thuộc thẩm quyền phải thực hiện ngay; phân cấp đi đôi với kiểm soát, trách nhiệm giải trình và hậu kiểm. Giao quyền phải rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm.

Kiện toàn bộ máy phải tinh gọn nhưng phải mạnh, trên nguyên tắc, rõ chức năng, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm; mỗi việc có một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng; không để bộ máy đã sắp xếp nhưng cách làm vẫn cũ; giảm đầu mối nhưng tăng khâu trung gian; phân công nhiệm vụ nhưng không rõ trách nhiệm.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu: "Cần đổi mới phương thức vận hành: quản trị bằng kết quả, Văn phòng Quốc hội phải chuyển từ "vận hành hành chính truyền thống" sang "quản trị hiện đại". Tất cả quy trình phải được rà soát theo hướng: rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ tiêu chí đánh giá. Quản trị hiện đại là phải đo được, giám sát được, truy trách nhiệm được. Không để tình trạng "không ai sai rõ ràng nhưng công việc vẫn chậm".

Bên cạnh đó cần kiện toàn cơ chế giúp việc cho Tổng Thư ký Quốc hội; đẩy nhanh Quốc hội số, ứng dụng AI, dữ liệu dùng chung, bằng cách thay đổi quy trình, thay đổi cách làm, thay đổi cách quản trị dữ liệu và ra quyết định. Về lĩnh vực này, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng tập trung hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung của Quốc hội; rà soát các phần mềm đang triển khai; xây dựng bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số; phát triển công cụ hỗ trợ đại biểu Quốc hội, cơ quan của Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội; nghiên cứu Chiến lược ứng dụng AI phục vụ nghiệp vụ lõi của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý cần tổ chức lại công tác thông tin, truyền thông theo tư duy nghị trường; thông tin về Quốc hội phải chính xác, kịp thời, chủ động, thống nhất thông điệp và có sức lan tỏa; rà soát lại mô hình tổ chức công tác thông tin, báo chí, truyền thông, Cổng Thông tin điện tử Quốc hội, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp và Báo Đại biểu Nhân dân theo hướng hợp nhất, bảo đảm vận hành chuyên nghiệp, hiện đại.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo hướng: đánh giá bằng sản phẩm, bố trí theo năng lực, đào tạo theo vị trí việc làm, sử dụng hiệu quả thực chất, kỷ luật theo trách nhiệm; xây dựng đội ngũ cán bộ Văn phòng Quốc hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy tổng hợp, kiến thức pháp luật, kỹ năng tham mưu, tác phong chuyên nghiệp, đạo đức công vụ và khả năng làm việc trong môi trường số. Đặc biệt, phải chú trọng các lĩnh vực mới, khó, chuyên sâu: lập pháp, phân tích chính sách, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, truyền thông chính sách, quản trị tài sản công, tài chính công và đối ngoại nghị viện.

Để chuẩn hóa cơ chế phối hợp, theo Chủ tịch Quốc hội, Văn phòng phải phát huy vai trò trung tâm điều phối, quy trình thống nhất, bắt buộc, có thời hạn, có đầu mối, có trách nhiệm; khẩn trương rà soát, sửa đổi quy chế phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đồng thời phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu sửa đổi Quy chế phối hợp cho phù hợp yêu cầu mới.