Không quy chụp ý kiến khác biệt, không để thông tin giả dẫn dắt

Đây cũng là điều kiện để các loại thông tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng dễ dàng phát tán và gây tác động tiêu cực đến đời sống xã hội. Trước thực tế này, trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu phải coi không gian mạng là địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng và là kênh lắng nghe nhân dân. Phải phân biệt băn khoăn, phản biện, thông tin chưa đầy đủ với tin giả, xuyên tạc, thao túng có tổ chức; không quy chụp ý kiến khác biệt; không để thông tin giả mạo, độc hại, lệch chuẩn dẫn dắt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thời gian qua xuất hiện không ít trường hợp lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ những nội dung bịa đặt, cắt ghép hình ảnh, video, xuyên tạc bản chất sự việc hoặc cố tình đưa thông tin một chiều nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.

Trong bối cảnh tỷ lệ người sử dụng mạng xã hội thường xuyên ở nước ta ở mức cao, việc tiếp xúc liên tục với các nội dung độc hại có thể ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách, lối sống và hệ giá trị. Nếu không được nhận diện và ngăn chặn kịp thời, các biểu hiện lệch chuẩn trên không gian mạng có nguy cơ làm mai một những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Cảnh giác không có nghĩa là không được đọc thông tin trái chiều, tỉnh táo cũng không có nghĩa là từ bỏ quyền đặt câu hỏi hay quyền phản biện. Ngược lại, điều quan trọng là mỗi người dân khi tiếp cận thông tin cần có tư duy độc lập càng phải biết đọc nhiều nguồn, đối chiếu thông tin, tìm bằng chứng và phân biệt đâu là sự kiện, đâu là bình luận, đâu là suy diễn. Hay nói đúng hơn mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phải thể hiện trách nhiệm với chính bản thân mình và cộng đồng ở việc hình thành một “bộ lọc” chuẩn khi tiếp nhận những thông tin bất kỳ; tránh vô tình trở thành “con rối” tiếp tay cho kẻ xấu và các thế lực thù địch, phần tử cơ hội.

Đây cũng là điều Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định: "Phải phân biệt băn khoăn, phản biện, thông tin chưa đầy đủ với tin giả, xuyên tạc, thao túng có tổ chức; không quy chụp ý kiến khác biệt; không để thông tin giả mạo, độc hại, lệch chuẩn dẫn dắt. Mỗi vấn đề lớn phải có đầu mối cung cấp thông tin, xử lý từ sớm. Chủ trương là giúp thế hệ trẻ nhận diện, kiểm chứng, tự bảo vệ trước thông tin sai lệch, thao túng tâm lý, cảm xúc. Không để bức xúc thực tế và khoảng trống thông tin làm xói mòn niềm tin”.

Một yêu cầu mang tính xuyên suốt là việc đấu tranh, phản bác phải kết hợp “xây” và “chống”, lấy thông tin tích cực làm nền tảng. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, không nên chỉ tập trung vào việc bác bỏ cái sai mà cần chủ động cung cấp thông tin chính xác, giải thích chính sách, làm rõ những vấn đề dư luận quan tâm và lan tỏa những giá trị tích cực. Phương châm tuyên truyền được xác định là “lấy xây làm chính”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

PGS.TS Trần Minh Trưởng, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

PGS.TS Trần Minh Trưởng, nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lưu ý: "Cần có cơ chế khuyến khích các tổ chức xã hội, đoàn thể hay cá nhân tham gia cung cấp thông tin lành mạnh. Có thể nghiên cứu các chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với những nguồn thông tin tích cực, lành mạnh. Ngoài ra, việc khai thác thông tin phải đa dạng, đa chiều để người dân thấy rằng chúng ta không đi theo hướng “tô hồng” hay “bôi đen”. Hiện nay nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh niên, đã cao hơn trước. Họ hoàn toàn có khả năng tự sàng lọc, nhận diện đâu là thông tin hữu ích, đâu là thông tin kích động, sai lệch".

Thực tiễn cho thấy, để tạo thuận lợi cho việc chống tin giả, cần củng cố, xây dựng một nền báo chí và truyền thông xã hội nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại. Thông tin càng cởi mở, việc kết nối thông tin trong xã hội tới mọi người dân luôn thông suốt, chúng ta càng có điều kiện để phòng, chống tin giả, tin xấu độc, bảo đảm thông tin chính thống giữ vững vai trò làm chủ, định hướng dư luận.