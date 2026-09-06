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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì tiệc chào mừng Tổng thống Myanmar

Chủ Nhật, 05:58, 06/09/2026
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VOV.VN - Tối 5/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã chủ trì tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla thăm chính thức Việt Nam.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống, quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước; đồng thời mở ra những động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Myanmar trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng ngài Tổng thống Min Aung Hlaing và nhân dân Myanmar về những thành tựu quan trọng đã đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian qua; chúc nhân dân Myanmar với truyền thống lao động cần cù, giàu tài năng, sáng tạo, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của ngài Tổng thống Min Aung Hlaing sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả to lớn trong ổn định tình hình, phát triển kinh tế, xây dựng đất nước Myanmar phồn vinh, hạnh phúc.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, Việt Nam và Myanmar có mối quan hệ hữu nghị lâu đời và bền chặt, đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng gìn giữ, vun đắp. Cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam và Myanmar có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, phong tục tập quán; từng gắn bó và ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay; chia sẻ nhiều lợi ích trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác, hợp tác toàn diện, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

“Tôi tin tưởng rằng, với những kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm hôm nay giữa tôi và ngài Tổng thống, cùng với quyết tâm và nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar sẽ có những bước phát triển mới, toàn diện, hiệu quả và thực chất hơn, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

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Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing phát biểu (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu đáp từ, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhấn mạnh, Myanmar đặc biệt coi trọng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Việt Nam. Myanmar và Việt Nam không chỉ là những nước láng giềng gần gũi, hữu nghị trong khu vực Đông Nam Á, mà còn là những quốc gia đối tác đã gắn bó nhiều năm qua bởi sự tôn trọng lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau và tình hữu nghị bền chặt nồng ấm.

Tổng thống Min Aung Hlaing bày tỏ xúc động trước sự đón tiếp trọng thị; Chúc mừng những thành tựu quan trọng Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần khẳng định vai trò, vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao của Việt Nam; bày tỏ mong muốn học tập các kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly với Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla với các nghệ sỹ biểu diễn tại tiệc chiêu đãi (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đánh giá cao thành tựu sau 40 năm Đổi mới của Việt Nam, Tổng thống Min Aung Hlaing chúc Việt Nam sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình vun đắp quan hệ truyền thống, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước thông qua Diễn đàn kinh tế song phương, hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện vào năm 2027.

Tổng thống Min Aung Hlaing nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng của Myanmar trong các lĩnh vực về kinh tế và đầu tư; trân trọng mời các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đến đầu tư nhiều hơn nữa tại

.

 

Việt Cường/VOV
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