"Không thể dùng tư duy cũ để quản lý không gian mới"

Thảo luận tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Phạm Nam Tiến (đoàn Lâm Đồng) cho biết, Chính phủ khóa mới sau khi được Quốc hội bầu, phê chuẩn đã bắt tay ngay vào công việc với những cam kết mạnh mẽ của một Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân, được nhân dân kỳ vọng.

Chính phủ đặt ra những mục tiêu quan trọng trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ với các nhóm giải pháp đồng bộ, trong đó có giải pháp chủ động trong công tác thông tin, tuyên truyền, tạo động lực, truyền cảm hứng, khuyến khích đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

Thông tin, tuyên truyền phải thực sự là pháo lệnh truyền cảm hứng

Nhấn mạnh thông tin, tuyên truyền giữ một vai trò rất quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu dẫn chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thông tin, tuyên truyền phải thực sự là pháo lệnh truyền cảm hứng, là trống trận cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thời gian vừa qua, tiếng trống truyền lệnh đã được truyền thông dóng lên hết sức sôi động, khẩn trương cho công cuộc sắp xếp, điều chỉnh lại địa giới hành chính, tổ chức bộ máy; tuyên truyền sâu rộng cho Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp cùng nhiều sự kiện trọng đại khác của đất nước.

Để công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện được hiệu quả như mục tiêu Chính phủ đặt ra trong giai đoạn cách mạng mới, đại biểu Phạm Nam Tiến cho rằng cần thay đổi tư duy từ cung cấp thông tin thụ động sang chủ động truyền thông, kiến tạo giá trị.

Thông tin từ Nhà nước đến với người dân và doanh nghiệp vừa phải nhanh chóng, minh bạch, vừa phải có tính dự báo, định hướng. Truyền thông chính sách cần song hành cùng với quy trình lập pháp và hành pháp; dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra nhưng trước hết dân phải thấu hiểu được chính sách một cách giản dị, gần gũi nhất.

Vị đại biểu đoàn Lâm Đồng cũng nhấn mạnh sự chủ động trên môi trường mạng, không gian số và “với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ như hiện nay, không thể dùng tư duy cũ để quản lý không gian mới”.

Vì vậy, việc thông tin, tuyên truyền cần tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ như AI, như dữ liệu lớn để phân tích tâm lý dư luận, chiếm lĩnh không gian mạng, nhất là các mạng xã hội với nhiều nội dung chủ động, kịp thời, đa dạng để nhắm đúng và trúng vào nhu cầu của người dân, vừa chống tin giả, vừa lan tỏa những giá trị tích cực, từ đó tạo ra sự kết nối và thấu hiểu sâu sắc hơn giữa Nhà nước và nhân dân, truyền cảm hứng, động lực khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Thúc đẩy khát vọng đóng góp

Cũng theo đại biểu Phạm Nam Tiến, công tác thông tin, tuyên truyền cần thúc đẩy khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước, cần làm cho mỗi kết quả, thành tích không chỉ là con số khô khan trên báo cáo mà là những câu chuyện sống động, những thông điệp mạnh mẽ, đào sâu tìm tòi lăng kính tuyên truyền mới, ở đó có sự liên kết mật thiết giữa thành tựu phát triển của đất nước với sự đóng góp của từng con người cụ thể để biến thành quả chung thành trách nhiệm riêng, khát khao riêng của từng công dân.

Dẫn văn kiện Đại hội XIV của Đảng khẳng định xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, đại biểu cho rằng yêu cầu này đề cao chất lượng nội dung, đạo đức nghề nghiệp và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại để tạo dựng uy tín, tạo nên thương hiệu truyền thông của Việt Nam cũng để nâng tầm ảnh hưởng đối với thế giới, có nghĩa là chính truyền thông cũng sẽ tạo ra tăng trưởng uy tín và tầm ảnh hưởng.

Khi truyền thông uy tín có tầm ảnh hưởng, không chỉ khơi dậy khát vọng phát triển mà còn góp phần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quyết sách, chiến lược phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Theo đại biểu Phạm Nam Tiến, cần có những diễn đàn đối thoại để tạo sự đồng thuận ngay từ khi các chủ trương còn là dự thảo, cần những phương thức tuyên truyền phong phú để đưa những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và quá trình thể chế hóa, hiện thực hóa chính sách đến với mỗi người dân và bạn bè quốc tế.