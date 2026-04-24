Quốc hội chốt bỏ ngưỡng chịu thuế 500 triệu đồng đối với hộ kinh doanh

Ngày 24/4, với 466/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93,2%), Quốc hội thông qua Luật sửa đổi 4 luật thuế. Luật bổ sung miễn thuế với hộ, cá nhân, doanh nghiệp có doanh thu dưới ngưỡng do Chính phủ quy định, đồng thời điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện.

Tại báo cáo tiếp thu, giải trình Chính phủ cho biết dự kiến nâng mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm. Ngưỡng miễn thuế với doanh nghiệp nhỏ cũng tương tự. Chính phủ cho rằng ngưỡng 1 tỷ đồng phù hợp thời điểm hiện nay, được cân nhắc và tính toán toán kỹ tác động tới thu ngân sách, người nộp thuế.

Theo đó, thay vì "chốt cứng" ngưỡng doanh thu phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (VAT) với cá nhân, hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng một năm như trước, Quốc hội giao Chính phủ quyền điều chỉnh ngưỡng này. Mức doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp cũng do Chính phủ quy định, không cố định tại luật. Các quy định này có hiệu lực từ 1/1/2026.

Trình bày trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, luật sửa đổi 4 luật thuế gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tiêu thụ đặc biệt tập trung hoàn thiện chính sách thuế theo hướng linh hoạt, phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ.

Một trong những điểm đáng chú ý là quy định miễn thuế đối với hộ, cá nhân và doanh nghiệp có doanh thu dưới ngưỡng do Chính phủ quy định. Cụ thể, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh nếu có doanh thu năm không vượt quá mức do Chính phủ xác định sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tương tự, hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới ngưỡng cũng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng.

Đối với doanh nghiệp, luật bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các tổ chức có tổng doanh thu năm dưới mức do Chính phủ quy định. Mức doanh thu cụ thể sẽ được điều chỉnh linh hoạt căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô và khả năng cân đối ngân sách trong từng thời kỳ.

Theo đánh giá, việc giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu sẽ giúp chính sách thuế có độ “mở”, thích ứng tốt hơn với biến động của nền kinh tế, đồng thời tạo điều kiện giảm gánh nặng chi phí tuân thủ cho các đối tượng nhỏ, siêu nhỏ.

Bên cạnh đó, Luật cũng sửa đổi, bổ sung chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô chạy điện. Theo đó, mức thuế suất ưu đãi tiếp tục được áp dụng trong giai đoạn từ năm 2026, sau đó điều chỉnh tăng theo lộ trình từ năm 2031. Cụ thể, xe ô tô điện dưới 9 chỗ áp dụng thuế suất 3% từ năm 2026 và tăng lên 11% từ năm 2031; các dòng xe từ 10 đến dưới 24 chỗ có mức thuế thấp hơn theo từng nhóm.

Việc điều chỉnh này nhằm tiếp tục khuyến khích phát triển phương tiện thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng chuyển đổi xanh và giảm phát thải, đồng thời đảm bảo nguồn thu ngân sách trong dài hạn.

Theo quy định, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua, riêng các nội dung liên quan đến miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Việc Quốc hội thông qua Luật sửa đổi 4 luật thuế được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa hỗ trợ phục hồi sản xuất, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển, đồng thời nâng cao tính ổn định và minh bạch của chính sách tài khóa trong giai đoạn tới.