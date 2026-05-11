"Không thể trả lời cử tri về chuyển đổi số nếu kết nối còn trục trặc"

Thứ Hai, 15:56, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 11/5, khi nhiều điểm cầu trực tuyến bị gián đoạn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu các đơn vị phải làm tốt những khâu kỹ thuật cơ bản nhất trước khi nói đến mục tiêu chuyển đổi số toàn diện.

Tiếp thu và giải đáp thắc mắc của cử tri về cải cách hành chính và chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, sau gần một năm TP.HCM vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố đang từng bước hoàn thiện bộ máy, hạ tầng và phương thức quản trị để đáp ứng yêu cầu mới.

Theo ông Trần Lưu Quang, việc chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là sự thay đổi mang tính “cách mạng” về quản trị đô thị, kéo theo toàn bộ phương thức xử lý công việc, giải quyết thủ tục hành chính cũng phải thay đổi theo hướng số hóa, liên thông và phục vụ người dân tốt hơn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM nhìn nhận, quá trình triển khai thời gian qua vẫn còn những hạn chế, nhất là hạ tầng kỹ thuật và khả năng kết nối giữa các đơn vị. Ngay tại buổi tiếp xúc cử tri hôm nay, việc kết nối một số điểm cầu trực tuyến vẫn còn trục trặc.

khong the tra loi cu tri ve chuyen doi so neu ket noi con truc trac hinh anh 1
Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP.HCM (Ảnh: Q.H)

Từ thực tế đó, ông Trần Lưu Quang yêu cầu các đơn vị phải rà soát kỹ hạ tầng, vận hành thử trước các cuộc họp trực tuyến để tránh ảnh hưởng chất lượng phục vụ người dân. Ông cho rằng, đây là một việc đơn giản, nhưng nếu thực hiện không xong thì rất khó trả lời cử tri về trách nhiệm trong việc ứng xử thủ tục hành chính liên quan đến hình thức chuyển đổi số. Bí thư Thành ủy TP.HCM nhận trách nhiệm về những sơ suất không đáng có và nhấn mạnh phải nỗ lực cố gắng hơn trong công tác này.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, hiện thành phố vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống thiết bị đầu cuối, đường truyền và các điều kiện kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số tại cơ sở. Song song đó là đào tạo đội ngũ cán bộ trực tiếp tiếp nhận, xử lý hồ sơ để đáp ứng yêu cầu vận hành mới.

Ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh, chuyển đổi số không đơn thuần là đưa thủ tục hành chính lên môi trường mạng mà phải tái cấu trúc lại quy trình xử lý công việc. Thành phố đang phối hợp với các bộ, ngành để rà soát, phân cấp mạnh hơn cho địa phương nhằm giảm áp lực cho cơ sở, giúp việc giải quyết hồ sơ của người dân nhanh và thuận tiện hơn.

khong the tra loi cu tri ve chuyen doi so neu ket noi con truc trac hinh anh 2
Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều điểm cầu trực tuyến bị gián đoạn 

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết thời gian đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chuyển đổi số, áp lực công việc tại cơ sở rất lớn khi cán bộ vừa xử lý hồ sơ, vừa làm quen với quy trình, hệ thống mới. Có nơi mỗi ngày tiếp nhận 300-400 hồ sơ nên cán bộ phải làm việc tới tối muộn.

"Chúng ta đang nỗ lực phấn đấu để đến ngày 1/7 – kỷ niệm 1 năm TP thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp sẽ đạt được những kết quả khá tích cực về chuyển đổi số. Tinh thần chung là “mọi việc đang tốt hơn rất nhiều”, người dân đã thuận lợi hơn trong giải quyết thủ tục hành chính và thời gian tới cán bộ cũng sẽ giảm áp lực khi hệ thống vận hành ổn định hơn", ông Trần Lưu Quang nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết Chính phủ đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương. Dẫn lại ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng, ông Trần Lưu Quang thông tin: đến cuối năm, mục tiêu đặt ra là tiếp tục cắt giảm đáng kể các thủ tục và thẩm quyền do Trung ương nắm giữ, chuyển giao cho địa phương giải quyết. Ông nhấn mạnh, khi quy trình được chuẩn hóa, số hóa đồng bộ và đẩy mạnh phân cấp, cả người dân lẫn đội ngũ cán bộ sẽ giảm bớt áp lực, công việc trở nên thuận lợi, hiệu quả hơn.

Ông Trần Lưu Quang cũng đánh giá cao đề xuất của cử tri về việc ứng dụng hệ thống chuyển đổi số để theo dõi, chấm điểm hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức theo dữ liệu thực tế thay vì cảm tính.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Tag: Ông Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri 2026 Đại biểu Quốc hội chuyển đổi số chính quyền 2 cấp
Tin liên quan

VOV.VN - Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chuyển đổi số do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng đang đề xuất nhiều cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ, trong đó đáng chú ý là chính sách hỗ trợ tới 100% chi phí chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp siêu nhỏ, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số từ khu vực cơ sở.

VOV.VN - Chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, hệ thống thư viện Việt Nam đứng trước bước ngoặt lớn: Từ mô hình lưu trữ truyền thống chuyển sang quản trị tri thức số. Sự thay đổi này không chỉ mở ra cơ hội lan tỏa tri thức sâu rộng mà còn đặt ra nhiều thách thức

VOV.VN - Việc ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa quy trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hiện nay là nhu cầu tất yếu của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ.

