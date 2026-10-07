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Kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi triển khai các thỏa thuận Việt Nam-Panama

Thứ Tư, 18:09, 07/10/2026
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VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các thỏa thuận Việt Nam - Panama, cam kết đồng hành, kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi để hiện thực hóa tiềm năng hợp tác về thương mại, đầu tư, tài chính - ngân hàng, hàng không, công nghệ và chuyển đổi số.

Ngày 7/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero và Đoàn đại biểu cấp cao Panama nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 05-08/10/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nồng nhiệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống José Raúl Mulino và Đoàn đại biểu cấp cao Panama; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, coi Panama là đối tác chủ chốt tại khu vực Mỹ Latinh.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội đàm

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ mà nhân dân Panama đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp Đoàn, khẳng định nhân dân Panama ghi nhớ và biết ơn Việt Nam là nước đầu tiên ký Nghị định thư về trung lập hóa vĩnh viễn Kênh đào Panama (1979). Panama luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp với Việt Nam và mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Thông báo với Chủ tịch Quốc hội kết quả hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các văn kiện được ký kết trong chuyến thăm, Tổng thống Panama mong Quốc hội Việt Nam ủng hộ các định hướng lớn tăng cường quan hệ song phương cũng như việc triển khai các thỏa thuận đạt được, đem lại kết quả cụ thể vì sự phát triển và lợi ích của nhân dân hai nước. Tổng thống Panama bày tỏ mong muốn được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Panama để góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chia sẻ về vai trò của cơ quan lập pháp trong hệ thống chính trị và quá trình phát triển của Việt Nam; cho biết Quốc hội Việt Nam đang chuyển đổi tư duy lập pháp từ quản lý sang kiến tạo và dẫn dắt phát triển, nâng cao chất lượng lập pháp, hoàn thiện đồng bộ thể chế, tạo môi trường tối ưu cho phát triển nhanh, bền vững.

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Quang cảnh hội đàm

Chủ tịch Quốc hội thông báo, Quốc hội Việt Nam đã thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Panama và khẳng định việc củng cố quan hệ giữa hai Quốc hội là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ việc triển khai chương trình nghị sự song phương.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các phương hướng, biện pháp tăng cường quan hệ hai nước đã được thống nhất, các thỏa thuận được ký kết nhân chuyến thăm của Tổng thống, cam kết đồng hành và kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận song phương, hiện thực hóa tiềm năng hợp tác còn rất lớn giữa hai nước. 

Tổng thống Panama bày tỏ nhất trí cao và mong muốn hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi Đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy các cơ chế hợp tác song phương, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi và ổn định cho hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, tài chính - ngân hàng, du lịch, nông nghiệp, hàng không, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và giáo dục - đào tạo.

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Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero phát biểu tại hội đàm

Về hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, Tổng thống Panama cũng nhất trí ủng hộ việc thúc đẩy trao đổi đoàn giữa Quốc hội Panama với Quốc hội Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm lập pháp và hoạt động giữa các Ủy ban, cơ quan lập pháp hai nước; phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quan hệ song phương, ủng hộ kết nối các cơ quan Chính phủ – địa phương – doanh nghiệp và hỗ trợ tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy các cơ hội hợp tác cụ thể.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi và mời Chủ tịch Quốc hội Panama Shirley Castañedas thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống Panama trân trọng cảm ơn và sẽ chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Panama Shirley Castañedas.

Lê Tuyết/VOV
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