  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nhiều phường ở TP.HCM kiện toàn bộ máy

Thứ Ba, 12:11, 31/03/2026
VOV.VN - Trong ngày 30 và 31/3, HĐND nhiều địa phương của TP.HCM tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn bộ máy.

Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Bình Quới khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra sáng 31/3 đã bầu bà Đỗ Thị Minh Quân, Bí thư Đảng ủy làm Chủ tịch HĐND phường; ông Nguyễn Quốc Thống làm Phó Chủ tịch HĐND.

HĐND phường cũng bầu ông Đặng Minh Nguyên làm Chủ tịch UBND phường Bình Quới; các phó chủ tịch gồm ông Mai Quang và Bùi Nguyên Vũ.

Bà Đỗ Thị Minh Quân, Bí thư Đảng ủy phường Bình Quới phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Đỗ Thị Minh Quân cho biết cam kết HĐND phường sẽ tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng các kỳ họp; tăng cường giám sát, đảm bảo các nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri của UB MTTQ Việt Nam phường, cử tri phường Bình Quới có nhiều ý kiến quan tâm đến lĩnh vực quy hoạch, chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng.

Đặc biệt, nhiều ý kiến cử tri bày tỏ băn khoăn về các nội dung liên quan đến phương án bồi thường, tiêu chí bố trí tái định cư và thời gian thực hiện dự án cụm 8 chung cư lô số Cư xá Thanh Đa. Với Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, cử tri cho rằng dự án đã kéo dài nhiều năm đến nay mới triển khai, do đó cần công bố đầy đủ thông tin, lộ trình thực hiện để tạo sự yên tâm trong nhân dân.

Sáng cùng ngày, kỳ họp thứ nhất, HĐND phường Thủ Đức khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu ông Mai Hữu Quyết làm Chủ tịch HĐND phường; bà Phan Ngọc Đoan Trang làm Phó Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức.

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân chúc mừng ông Mai Hữu Quyết (giữa) và lãnh đạo HĐND phường Thủ Đức

Chủ tịch UBND phường là bà Nguyễn Thị Mai Trinh; 2 phó chủ tịch UBND phường gồm ông Lê Thượng Duy Lập và bà Trần Thị Hồng Thúy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết cho biết sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của HĐND phường theo hướng thực chất, hiệu quả, gần dân, sát dân, bảo đảm mỗi quyết nghị của HĐND đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, từ nguyện vọng chính đáng của cử tri và người dân.

Bên cạnh đó, HĐND phường sẽ phát huy vai trò giám sát đối với hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, công khai, minh bạch, kỷ cương, trách nhiệm.

Ông Quyết khẳng định mọi hoạt động của HĐND phường trong nhiệm kỳ này đều hướng đến mục tiêu xây dựng “phường Thủ Đức hạnh phúc”.

Trước đó, chiều 30/3, HĐND phường Phú An (tỉnh Bình Dương cũ) tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự kỳ họp có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự và chúc mừng HĐND phường Phú An (ảnh: T.L)

Kỳ họp đã bầu ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy phường giữ chức Chủ tịch HĐND phường; ông Đỗ Hữu Phước giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường.

Đối với UBND phường, ông Trần Bảo Lâm tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường; các Phó Chủ tịch UBND phường gồm ông Huỳnh Tấn Hiệp và ông Nguyễn Anh Vũ.

Hà Khánh-Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: TP.HCM HĐND HĐND phường Bình Quới phường Thủ Đức Phú An nhiệm kỳ 2026 - 2031
Tin liên quan

Ông Nguyễn Văn Được tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM
VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang: Uy tín của HĐND đến từ hành động gần dân
VOV.VN - Sáng 30/3, HĐND TP.HCM khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dự và phát biểu chỉ đạo. Về phía lãnh đạo Trung ương, có sự tham dự của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải.

Chủ tịch TP.HCM: Niềm tin của nhân dân là thước đo hiệu quả của chính quyền
VOV.VN - Tại kỳ họp lần thứ 1, HĐND TP.HCM khoá XI nhiệm kỳ 2026 – 2031, lãnh đạo thành phố khẳng định đổi mới công tác giám sát, gắn với thực chất, chuyển đổi tư duy từ quản lý sang quản trị và phục vụ.

