中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tây Ninh kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới

Thứ Hai, 11:34, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ông Nguyễn Mạnh Hùng được 100% đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI. Còn ông Lê Văn Hẳn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026–2031.

Sáng 30/3, tại Hội trường Thống Nhất (phường Long An), HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND tỉnh Tây Ninh 

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng được 100% đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031. 

Cùng với đó, HĐND tỉnh cũng bầu 3 Phó Chủ tịch HĐND gồm bà Nguyễn Đài Thy, bà Đặng Thị Ngọc Mai và ông Nguyễn Hồng Sơn.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031

Trong khi đó, ông Lê Văn Hẳn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; 5 Phó Chủ tịch gồm Nguyễn Hồng Thanh, Phạm Tấn Hòa, Nguyễn Minh Lâm, Đoàn Trung Kiên và Huỳnh Văn Sơn, đều đạt tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Kỳ họp cũng thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026, bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân các cấp và kiện toàn nhân sự các Ban HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương.

Nguyễn Quang/ VOV -TP.HCM
Tag: Tay ninh kỳ họp thứ nhất hội đồng nhân dân HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI nhiệm kỳ 2026–2031 ông Nguyễn Mạnh Hùng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tây Ninh ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo, kích hoạt hệ sinh thái công nghệ

VOV.VN - Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 18/3, trở thành đầu mối kết nối khoa học, công nghệ và doanh nghiệp. Sự kiện được kỳ vọng tạo cú hích cho chuyển đổi số, thúc đẩy tăng trưởng và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại địa phương.

VOV.VN - Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 18/3, trở thành đầu mối kết nối khoa học, công nghệ và doanh nghiệp. Sự kiện được kỳ vọng tạo cú hích cho chuyển đổi số, thúc đẩy tăng trưởng và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh

VOV.VN - Sáng 20/3, UBND tỉnh Tây Ninh công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo chủ chốt.

VOV.VN - Sáng 20/3, UBND tỉnh Tây Ninh công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo chủ chốt.

16 hồ, ao ở Tây Ninh được đưa vào danh mục cấm san lấp

VOV.VN - Tỉnh Tây Ninh vừa công bố danh mục 16 hồ, ao với gần 23.000 ha mặt nước không được san lấp, nhằm siết chặt quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

VOV.VN - Tỉnh Tây Ninh vừa công bố danh mục 16 hồ, ao với gần 23.000 ha mặt nước không được san lấp, nhằm siết chặt quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội