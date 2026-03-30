Tây Ninh kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới

Sáng 30/3, tại Hội trường Thống Nhất (phường Long An), HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND tỉnh Tây Ninh

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng được 100% đại biểu HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Cùng với đó, HĐND tỉnh cũng bầu 3 Phó Chủ tịch HĐND gồm bà Nguyễn Đài Thy, bà Đặng Thị Ngọc Mai và ông Nguyễn Hồng Sơn.

Trong khi đó, ông Lê Văn Hẳn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; 5 Phó Chủ tịch gồm Nguyễn Hồng Thanh, Phạm Tấn Hòa, Nguyễn Minh Lâm, Đoàn Trung Kiên và Huỳnh Văn Sơn, đều đạt tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Kỳ họp cũng thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026, bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân các cấp và kiện toàn nhân sự các Ban HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương.