Tỉnh Đắk Lắk kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới

Thứ Hai, 19:54, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 30/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất. Kỳ họp mở đầu cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Tại Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa XI, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND tỉnh, các Ban và trưởng các ban của HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Cao Thị Hòa An tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Đỗ Thái Phong, ông Từ Thái Giang và bà Phúc Bình Niê Kđăm được bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhận nhiệm vụ

Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: ông Đào Mỹ, ông Nguyễn Thiên Văn, ông Trương Công Thái và bà Hồ Thị Nguyên Thảo.

Kỳ họp cũng thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có kế hoạch tổ chức các kỳ họp định kỳ năm 2026, bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân các cấp và kiện toàn nhân sự các Ban HĐND tỉnh.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị HĐND tỉnh nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Ngay sau Kỳ họp, cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể; xây dựng quy chế làm việc khoa học, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”.

Bà Cao Thị Hòa An tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

“Nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu lực hiệu quả, chất lượng công tác giám sát và hoạt động chất vấn của Hội đồng nhân dân. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, đảm bảo sát thực tiễn, có tính khả thi cao, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, từng bước xây dựng Hội đồng nhân dân số, nâng cao tính công khai, minh bạch và khả năng tương tác với người dân vì mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

 

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Tag: Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ mới kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt
HĐND tỉnh Đắk Lắk ban hành gần 1.000 nghị quyết trong nhiệm kỳ 2021–2026
VOV.VN - Hôm nay (30/3), HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá X đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác HĐND nhiệm kỳ 2021–2026”. Nhiệm kỳ được đánh giá có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

VOV.VN - Hôm nay (30/3), HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá X đã tổ chức "Hội nghị tổng kết công tác HĐND nhiệm kỳ 2021–2026". Nhiệm kỳ được đánh giá có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Đắk Lắk khởi công 295 nhà tránh lũ trước 30/6, hoàn thành trước mùa mưa

VOV.VN - Chiều 28/3, kiểm tra thực tế các vị trí dự kiến xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, tránh lũ tại xã Hòa Mỹ và Hòa Thịnh, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai, bảo đảm khởi công trước ngày 30/6 và hoàn thành trước 15/9 năm nay.

VOV.VN - Chiều 28/3, kiểm tra thực tế các vị trí dự kiến xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, tránh lũ tại xã Hòa Mỹ và Hòa Thịnh, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai, bảo đảm khởi công trước ngày 30/6 và hoàn thành trước 15/9 năm nay.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu tháo gỡ "điểm nghẽn" cho hợp tác xã

VOV.VN - Sáng 28/3, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk dẫn đầu đoàn công tác thăm một số mô hình hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động và tháo gỡ khó khăn cho kinh tế tập thể.

VOV.VN - Sáng 28/3, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk dẫn đầu đoàn công tác thăm một số mô hình hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động và tháo gỡ khó khăn cho kinh tế tập thể.

Đắk Lắk khởi động mô hình kinh tế tuần hoàn nông nghiệp tiên phong

VOV.VN - Ngày 28/3, tại Cụm Công nghiệp Cư Kuin, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) tổ chức giới thiệu “Mô hình liên kết kinh tế tuần hoàn nông nghiệp tiên phong”, với sự tham dự của đại diện UBND tỉnh, các sở, ngành, doanh nghiệp và hơn 500 nông dân.

VOV.VN - Ngày 28/3, tại Cụm Công nghiệp Cư Kuin, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) tổ chức giới thiệu "Mô hình liên kết kinh tế tuần hoàn nông nghiệp tiên phong", với sự tham dự của đại diện UBND tỉnh, các sở, ngành, doanh nghiệp và hơn 500 nông dân.

