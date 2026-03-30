Tỉnh Đắk Lắk kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới

Tại Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa XI, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND tỉnh, các Ban và trưởng các ban của HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Cao Thị Hòa An tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Đỗ Thái Phong, ông Từ Thái Giang và bà Phúc Bình Niê Kđăm được bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhận nhiệm vụ

Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: ông Đào Mỹ, ông Nguyễn Thiên Văn, ông Trương Công Thái và bà Hồ Thị Nguyên Thảo.

Kỳ họp cũng thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có kế hoạch tổ chức các kỳ họp định kỳ năm 2026, bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân các cấp và kiện toàn nhân sự các Ban HĐND tỉnh.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị HĐND tỉnh nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Ngay sau Kỳ họp, cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể; xây dựng quy chế làm việc khoa học, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”.

“Nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu lực hiệu quả, chất lượng công tác giám sát và hoạt động chất vấn của Hội đồng nhân dân. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, đảm bảo sát thực tiễn, có tính khả thi cao, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, từng bước xây dựng Hội đồng nhân dân số, nâng cao tính công khai, minh bạch và khả năng tương tác với người dân vì mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.