Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1482/QĐ-TTg ngày 04/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam như sau:

Phân công Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam thay bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2219/QĐ-TTg ngày 07/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam.

Phân công Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam thay ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2219/QĐ-TTg ngày 07/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam.

Phân công Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo, làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam thay ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2219/QĐ-TTg ngày 07/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam.

Kiện toàn nhân sự Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (04/8/2026).

Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban, ngành, địa phương trong việc xây dựng, thực hiện công tác người cao tuổi, Chiến lược Quốc gia về người cao tuổi, chương trình, đề án, nhiệm vụ lĩnh vực người cao tuổi; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.