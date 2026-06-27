Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số, đồng thời triển khai các chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội về phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm.

Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho người cao tuổi năm 2026

Ngày hội thu hút hơn 30 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia tuyển dụng trực tiếp và trực tuyến với tổng nhu cầu 497 chỉ tiêu, trong đó 250 chỉ tiêu dành riêng cho người lao động cao tuổi. Các vị trí tuyển dụng tập trung ở những công việc phù hợp với sức khỏe, kinh nghiệm và kỹ năng của người cao tuổi như nhân viên an ninh, bảo vệ, tư vấn, chăm sóc khách hàng, nhân viên bếp, phụ bếp, tạp vụ, vệ sinh, sản xuất đồ thủ công, giúp việc theo giờ, cùng nhiều công việc bán thời gian, linh hoạt khác.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, Ngày hội còn có sự tham gia của 5 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư vấn các chương trình đào tạo nghề, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho người cao tuổi. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Hà Nội trực tiếp giới thiệu các chương trình tín dụng ưu đãi, tư vấn vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với người cao tuổi; trao hợp đồng lao động và 20 hợp đồng vay vốn tạo việc làm cho người lao động cao tuổi.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội, thành phố vừa đứng trước nhu cầu lớn về nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa đối mặt với quá trình già hóa dân số diễn ra ngày càng rõ nét. Già hóa dân số không chỉ đặt ra thách thức mà còn mở ra cơ hội khai thác hiệu quả nguồn lực từ người cao tuổi. Với vốn tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp và bản lĩnh được tích lũy qua nhiều năm lao động, người cao tuổi là “nguồn nhân lực vàng”, hoàn toàn có thể tiếp tục tham gia sản xuất, kinh doanh, truyền nghề, tư vấn hoặc đào tạo khi được bố trí công việc phù hợp với sức khỏe và nguyện vọng.

Sở Nội vụ đã chỉ đạo 126 xã, phường trên địa bàn thành phố khảo sát cung cầu việc làm của người cao tuổi, đồng thời giao Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội làm đầu mối tư vấn, kết nối việc làm, hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận các cơ hội việc làm, học nghề và các chính sách hỗ trợ sinh kế.

Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho người cao tuổi năm 2026 khẳng định chủ trương phát huy hiệu quả nguồn nhân lực cao tuổi

Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho người cao tuổi năm 2026 không chỉ tạo cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, mà còn khẳng định chủ trương phát huy hiệu quả nguồn nhân lực cao tuổi, góp phần thích ứng với xu hướng già hóa dân số và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.