Lâm Đồng ghi nhận ý kiến trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin, qua rà soát thực tiễn thi hành pháp luật, địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế và chính sách. Tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, thống nhất; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; đơn giản hóa quy trình thu hồi và thu hồi đất có thời hạn; tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch điện, hạ tầng truyền tải, giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất và cơ chế khai thác quỹ đất, tài sản công nhằm tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên làm rõ những vướng mắc về thể chế cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị hoàn thiện các quy định về giám sát, phản biện xã hội, phân định rõ trách nhiệm các cơ quan trong tiếp thu, giải trình và thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng góp ý đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng.

Đại diện các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng cũng tham gia 8 lượt ý kiến góp ý đối với 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó nhiều ý kiến góp ý đối với Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng…

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, cho biết, các ý kiến đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chọn lọc những nội dung trọng tâm để tham gia trong Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng ghi nhận ý kiến của đại diện các cơ quan, đơn vị trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

“Các ý kiến của tỉnh đã giúp cho đoàn có những dữ liệu hết sức cụ thể, rõ nét, có cơ sở thực tiễn để đoàn phát biểu trong kỳ họp, nhất là trong đóng góp hoàn thiện các chính sách từ những chủ trương của Trung ương. Đối với các ý kiến, kiến nghị được nêu tại buổi làm việc hôm nay Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ nghiên cứu, phân loại và lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phù hợp để tham gia tại phiên thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường, rồi chuyển cho các cơ quan Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết theo thẩm quyền”, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm nói.