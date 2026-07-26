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Lai Châu công nhận danh tính liệt sĩ Hà Văn Sinh sau 76 năm hy sinh

Chủ Nhật, 15:30, 26/07/2026
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VOV.VN - Hôm nay (26/7), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lai Châu tổ chức công bố, trao quyết định xác định danh tính liệt sĩ Hà Văn Sinh bằng phương pháp thực chứng cho gia đình bà Hà Thị È, con đẻ của liệt sĩ.

Theo quyết định được công bố, liệt sĩ Hà Văn Sinh, quê xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Nghĩa Lộ, nay là xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu, từng là Chính trị viên xã đội, du kích. Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vào tháng 1/1950 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

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Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu trao quyết định xác định danh tính liệt sĩ Hà Văn Sinh cho bà Hà Thị È (con đẻ của liệt sĩ).

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu trao quyết định công nhận danh tính liệt sĩ Hà Văn Sinh cho bà Hà Thị È. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của liệt sĩ; đồng thời góp phần thực hiện tốt chính sách đối với người có công, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Thanh Bình, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, việc xác minh, công nhận danh tính liệt sĩ và trao quyết định cho thân nhân không chỉ giúp hoàn thiện hồ sơ đối với người có công, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

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Bà Hà Thị È xúc động bên mộ phần cha sau 76 năm hy sinh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác chính sách, chăm lo gia đình người có công, đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đại diện gia đình liệt sĩ Hà Văn Sinh bày tỏ xúc động và biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội cùng các cấp, ngành đã kiên trì xác minh, hoàn thiện hồ sơ, công nhận danh tính liệt sĩ, giúp gia đình thực hiện được mong ước sau nhiều năm chờ đợi. Việc liệt sĩ được xác nhận danh tính là niềm an ủi lớn lao, đồng thời khẳng định sự hy sinh của liệt sĩ luôn được Tổ quốc và nhân dân trân trọng, ghi nhớ.

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Thân nhân liệt sĩ Hà Văn Sinh và cơ quan chức năng địa phương thắp hương mộ phần liệt sĩ.

Dịp này, lãnh đạo Sở Nội vụ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã trao quà động viên thân nhân gia đình liệt sĩ Hà Văn Sinh. Ngay sau buổi lễ, đoàn công tác cùng thân nhân gia đình đến Nghĩa trang Liệt sĩ Than Uyên dâng hương, tưởng niệm liệt sĩ Hà Văn Sinh và các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây.

Trước đó, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ Hà Văn Sinh và dâng hương tưởng niệm tại gia đình, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của liệt sĩ và thân nhân.

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Thái Nguyên quyết hoàn thành Chiến dịch 500 ngày đêm trước 30/11/2026

VOV.VN - Thái Nguyên đang đẩy nhanh Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay, lực lượng chức năng đã lấy mẫu tại 179/941 phần mộ ở 4/49 nghĩa trang, quyết tâm hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ trước ngày 30/11/2026 để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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