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Quảng Trị quy tập 126 hài cốt liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Thứ Tư, 21:46, 22/07/2026
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VOV.VN - Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Quảng Trị đã quy tập 126 hài cốt liệt sĩ, đẩy nhanh lấy mẫu ADN để phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ thiếu thông tin.

Từ khi phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đến ngày 21/7,  tại tỉnh Quảng Trị, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 126 hài cốt liệt sĩ. 

Các đơn vị đã lấy mẫu sinh phẩm đối với 38 hài cốt liệt sĩ mới được quy tập. Qua khai quật 6.268 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn, lực lượng chức năng thu được 3.472 mẫu sinh phẩm, trong đó 2.367 mẫu đã được chuyển đến Viện Pháp y Quốc gia để giám định ADN.

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Sau gần 4 tháng phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Quảng Trị quy tập 126 hài cốt liệt sĩ

Thời gian tới, các lực lượng tập trung tìm kiếm tại những khu vực trọng điểm, đặc biệt là khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng - nơi được xác định còn nhiều hài cốt liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xây dựng và vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ, đẩy nhanh quá trình đối sánh ADN, góp phần trả lại tên cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết: “Theo mục tiêu kế hoạch của Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, chúng tôi đã huy động tất cả lực lượng, phương tiện, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để tổ chức thực hiện quyết liệt. Tất cả với quyết tâm cao nhất tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu xét nghiệm ADN những mộ chưa có thông tin”.

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Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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