English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ hải quân tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm

Thứ Tư, 15:42, 22/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân chủng Hải quân đang triển khai đồng bộ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", huy động hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia lấy mẫu sinh phẩm, góp phần xác định danh tính liệt sĩ bằng giám định ADN.

Với trách nhiệm và tình cảm tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, Quân chủng Hải quân đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

hon 300 luot can bo, chien si hai quan tham gia chien dich 500 ngay dem hinh anh 1
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 20, Bộ Tham mưu Hải dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Nổi bật, hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 131, Lữ đoàn 169, Tiểu đoàn 20 và Tiểu đoàn 158 đã phối hợp với các địa phương tham gia lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ, phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; rà soát, cập nhật, số hóa dữ liệu và xác minh các nguồn tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập. 

hon 300 luot can bo, chien si hai quan tham gia chien dich 500 ngay dem hinh anh 2
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 169, Vùng 1 Hải quân và các đại biểu tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Trong khuôn khổ Chiến dịch, Quân chủng Hải quân cũng phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng chuyên mục, đăng tải 29 tin, bài tuyên truyền, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. 

hon 300 luot can bo, chien si hai quan tham gia chien dich 500 ngay dem hinh anh 3
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 20, Bộ Tham mưu Hải quân phối hợp thực hiện Chiến dịch
hon 300 luot can bo, chien si hai quan tham gia chien dich 500 ngay dem hinh anh 4
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 169, Vùng 1 Hải quân hỗ trợ lấy mẫu ADN

Thời gian tới, Quân chủng Hải quân sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, khai thác thông tin từ nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh; rà soát thông tin về mộ liệt sĩ Hải quân trên cả nước; sẵn sàng huy động lực lượng tham gia lấy mẫu sinh phẩm, xác minh các nguồn tin, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với tên tuổi, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và toàn xã hội.

tim-kiem-anh-1.jpg

Gia Lai tăng tốc tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ

VOV.VN - Chiều 20/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ tại Campuchia mùa khô 2025-2026 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026.

Hà Phương/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Tĩnh chạy đua thời gian để xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ
Hà Tĩnh chạy đua thời gian để xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Hà Tĩnh đang khẩn trương thu thập mẫu ADN, số hóa dữ liệu các phần mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi và gia đình.

Hà Tĩnh chạy đua thời gian để xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ

Hà Tĩnh chạy đua thời gian để xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ

VOV.VN - Hà Tĩnh đang khẩn trương thu thập mẫu ADN, số hóa dữ liệu các phần mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi và gia đình.

Quân khu 9 bàn giao hơn 2.340 mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện giám định ADN
Quân khu 9 bàn giao hơn 2.340 mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện giám định ADN

VOV.VN - Chiều 21/7, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 tổ chức Hội nghị tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Quân khu 9 bàn giao hơn 2.340 mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện giám định ADN

Quân khu 9 bàn giao hơn 2.340 mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện giám định ADN

VOV.VN - Chiều 21/7, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 tổ chức Hội nghị tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Quân khu 5 dâng hương tri ân liệt sĩ tại Quảng Ngãi
Lãnh đạo Quân khu 5 dâng hương tri ân liệt sĩ tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Hôm nay (21/7), Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tri ân liệt sĩ tại tỉnh Quảng Ngãi; tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Lãnh đạo Quân khu 5 dâng hương tri ân liệt sĩ tại Quảng Ngãi

Lãnh đạo Quân khu 5 dâng hương tri ân liệt sĩ tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Hôm nay (21/7), Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tri ân liệt sĩ tại tỉnh Quảng Ngãi; tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích