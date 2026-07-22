Hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ hải quân tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm

Với trách nhiệm và tình cảm tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, Quân chủng Hải quân đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 20, Bộ Tham mưu Hải dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Nổi bật, hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 131, Lữ đoàn 169, Tiểu đoàn 20 và Tiểu đoàn 158 đã phối hợp với các địa phương tham gia lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ, phục vụ công tác giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; rà soát, cập nhật, số hóa dữ liệu và xác minh các nguồn tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 169, Vùng 1 Hải quân và các đại biểu tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Trong khuôn khổ Chiến dịch, Quân chủng Hải quân cũng phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng chuyên mục, đăng tải 29 tin, bài tuyên truyền, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 20, Bộ Tham mưu Hải quân phối hợp thực hiện Chiến dịch

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 169, Vùng 1 Hải quân hỗ trợ lấy mẫu ADN

Thời gian tới, Quân chủng Hải quân sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, khai thác thông tin từ nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh; rà soát thông tin về mộ liệt sĩ Hải quân trên cả nước; sẵn sàng huy động lực lượng tham gia lấy mẫu sinh phẩm, xác minh các nguồn tin, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với tên tuổi, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ và toàn xã hội.