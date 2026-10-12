Lan tỏa giá trị lý luận từ cuốn sách của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Ngày 12/10, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách "Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta" của Đại tướng, GS.TS. Trần Đại Quang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Lễ giới thiệu cuốn sách được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày sinh cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang (12/10/1956 - 12/10/2026), thể hiện sự tri ân thành kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với một nhà lãnh đạo cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Cuốn sách được chia làm 2 phần: Phần I: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận và kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, tập trung làm rõ giá trị khoa học, cách mạng cùng sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phần II: Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội: Lựa chọn nhất quán của cách mạng Việt Nam, phản ánh tư duy của Đại tướng, GS.TS. Trần Đại Quang về những vấn đề cốt lõi trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ giới thiệu sách, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho rằng, việc tuyển chọn 70 tác phẩm không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc, mà còn giúp khái quát một cách toàn diện, hệ thống tầm nhìn tư duy, quan điểm chỉ đạo và dấu ấn hoạt động của đồng chí Trần Đại Quang qua các chặng đường công tác.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm phát biểu tại lễ ra mắt sách.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh, giá trị xuyên suốt của cuốn sách là sự kiên định nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam. Điều này đòi hỏi phải nắm vững bản chất khoa học của học thuyết, gắn chặt lý luận với thực tiễn, đồng thời vận dụng và phát triển sáng tạo cho phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước. Đó là sự thống nhất biện chứng giữa nhận thức và hành động, giữa bản lĩnh chính trị và tư duy giải quyết những vấn đề thực tiễn mới đặt ra.

Trong cuốn sách, các vấn đề lý luận được trình bày gắn liền với thực tiễn sinh động từ hơn 40 năm cống hiến của một nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, từng kinh qua nhiều trọng trách trong các giai đoạn lịch sử của đất nước. Vì vậy, mỗi trang sách không chỉ đưa ra những luận giải mang tầm chiến lược, lâu dài, mà còn thấm đẫm tâm huyết, trăn trở và trách nhiệm của Đại tướng, GS.TS. Trần Đại Quang trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo ông Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, giá trị của cuốn sách không chỉ nằm ở việc tập hợp, lưu giữ những tư liệu về quá trình nghiên cứu, công tác của đồng chí Trần Đại Quang, mà còn ở những vấn đề được đặt ra, những bài học kinh nghiệm được đúc kết, góp phần cung cấp thêm nguồn tư liệu phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Phạm Thanh Hà cho rằng, cuốn sách cung cấp thêm nguồn tư liệu để nghiên cứu, tham khảo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước trong tình hình mới.

"Trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, việc xuất bản và giới thiệu cuốn sách càng có ý nghĩa thiết thực. Những bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về tư duy, quan điểm và quá trình hoạt động thực tiễn của đồng chí Trần Đại Quang; đồng thời cung cấp thêm nguồn tư liệu để nghiên cứu, tham khảo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước trong tình hình mới", ông Phạm Thanh Hà nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Hiền, phu nhân cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang (thứ nhất từ trái sang) tại lễ ra mắt sách

Bà Nguyễn Thị Hiền, phu nhân cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đơn vị tham gia xuất bản cuốn sách. Bà Hiền cho rằng, cuốn sách càng có ý nghĩa với gia đình khi được ra mắt đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày sinh của ông.