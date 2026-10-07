Nhận diện những vấn đề đặt ra trong bảo vệ dữ liệu cá nhân

Hướng tới Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số Công an nhân dân (10/10), nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; ngày 7/10/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách "Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới" do Thượng tướng, PGS. TS. Trần Quốc Tỏ, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an làm chủ biên.

Sách do Thượng tướng, PGS. TS. Trần Quốc Tỏ, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an làm chủ biên.

Cuốn sách gồm 3 chương, tập trung làm rõ nhận thức về không gian mạng và dữ liệu cá nhân; tình hình và thực tiễn bảo vệ dữ liệu cá nhân; những vấn đề đặt ra và các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Công nghệ số phát triển vượt bậc, dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trở thành một loại “tài sản số” đặc biệt - một tài nguyên chiến lược được ví như “vàng đen” của mỗi quốc gia trong thế kỷ XXI. Tại Việt Nam, cùng với việc triển khai Luật An ninh mạng năm 2018, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026) đã xác lập cơ sở pháp lý điều chỉnh các hoạt động liên quan đến dữ liệu cá nhân trong môi trường số.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhận định, kỷ nguyên số đòi hỏi mỗi người không chỉ biết sử dụng thành thạo công nghệ, mà quan trọng hơn là phải nâng cao năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Đây là "lá chắn" giúp phòng ngừa rủi ro, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay lộ lọt thông tin cá nhân trên không gian mạng.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm cho rằng, cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc quản lý, khai thác, bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số.

Bằng cách tiếp cận hệ thống và liên ngành, cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc quản lý, khai thác, bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số. Cuốn sách là tài liệu tham khảo giá trị cho công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách, quản lý nhà nước, giảng dạy và học tập.

Trung tướng, PGS.TS. Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân cho rằng trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay, những vấn đề liên quan đến dữ liệu cá nhân không chỉ là vấn đề của mỗi cá nhân mà còn liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp và nhà nước. Nếu chúng ta không nhận thức đầy đủ và không bảo vệ tốt dữ liệu cá nhân, dữ liệu rất dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, đánh cắp và sử dụng vào những mục đích vi phạm pháp luật.

Đối với doanh nghiệp, nếu mất dữ liệu cá nhân sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh cũng như sự phát triển của doanh nghiệp. Ở phạm vi rộng hơn, đối với nhà nước, việc để lộ, lọt dữ liệu có thể ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, thậm chí tác động đến an ninh quốc gia.

Trung tướng, PGS.TS. Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân phát biểu tại buổi lễ.

Chính vì vậy, việc PGS.TS. Trần Quốc Tỏ dành thời gian, tâm huyết biên soạn cuốn sách “Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới” là một vấn đề hết sức cần thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, đặc biệt đối với các viện, nhà trường của lực lượng công an trong tình hình hiện nay.

Cuốn sách đã phân tích, làm rõ vị trí, vai trò hết sức quan trọng của dữ liệu cá nhân trên không gian mạng; nhận diện những tác động của dữ liệu cá nhân đối với đời sống xã hội; chỉ rõ những nguy cơ lộ, lọt hoặc mất dữ liệu cá nhân. Trên cơ sở đó, cuốn sách nghiên cứu, đưa ra những kinh nghiệm nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân trong tình hình hiện nay.

"Chúng tôi xác định trách nhiệm tiếp tục quán triệt sâu sắc, truyền tải cụ thể những quan điểm, nội dung chỉ đạo của PGS.TS. Trần Quốc Tỏ - chủ biên cuốn sách - vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Học viện An ninh nhân dân, phục vụ sự nghiệp đào tạo, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong tình hình hiện nay", theo PGS.TS. Trịnh Ngọc Quyên.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Học viện An ninh nhân dân trao tặng sách cho các đại biểu tham dự.

Tại buổi lễ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Học viện An ninh nhân dân đã trao tặng sách cho đại diện các cơ quan Trung ương, Bộ Công an và các đại biểu tham dự; đồng thời biểu dương, tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong quá trình nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách.