Lào Cai đưa VNeID đến gần người dân vùng cao

Tại các buổi họp thôn ở xã Khao Mang, những chiếc điện thoại thông minh được bà con mang đến nhờ cán bộ hướng dẫn. Người được hỗ trợ quét mã QR, đăng nhập VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; người được hướng dẫn tích hợp các loại giấy tờ trên ứng dụng.

Với những người ít sử dụng điện thoại thông minh, đây không phải lúc nào cũng là những thao tác dễ dàng. Có người quên mật khẩu, lâu không đăng nhập; có người còn e ngại khi gặp những đường link lạ trên điện thoại.

Bởi vậy, thay vì chỉ hướng dẫn chung, cán bộ trực tiếp làm mẫu, hướng dẫn từng bước để người dân tự thao tác và ghi nhớ cách sử dụng.

Công an xã hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục trên nền tảng số

"Từ đây xuống trung tâm Công an xã thì rất là xa. Được Công an xã đến tận thôn hướng dẫn bà con kích hoạt định danh điện tử, hướng dẫn sử dụng nền tảng số, bà con rất phấn khởi. Được hướng dẫn chi tiết nên bà con cũng đã hiểu và biết dùng một số ứng dụng trên VNeID rồi", ông Lù A Phình, thôn Háng Bla Ha A cho biết.

Mang được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Hồ Bốn và Khao Mang của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cũ. Địa bàn rộng, dân cư sống phân tán; người dân thường xuyên lên nương, xuống ruộng canh tác, sản xuất. Trong khi đó, khả năng tiếp cận công nghệ số của một bộ phận người dân còn hạn chế. Vì vậy, cách làm cũng được triển khai theo hướng “đến với dân”.

Công an xã hướng dẫn từ đăng nhập, kích hoạt tài khoản đến thực hiện các tiện ích trên ứng dụng.

Công an xã phối hợp với các tổ chuyển đổi số ở từng thôn, thành lập các tổ công tác lưu động, mang theo điện thoại và thiết bị cần thiết, trực tiếp đến nơi người dân sinh sống. Trường hợp chưa kích hoạt VNeID được hỗ trợ ngay tại nhà. Gặp lúc người dân đang làm nương, cán bộ tranh thủ hướng dẫn ngay tại nơi sản xuất, để bà con không phải bỏ dở việc, đi lại xa.

''Chúng tôi xuống từng thôn bản, từng hộ dân, thậm chí là xuống tận nương rẫy để hướng dẫn bà con kích hoạt định danh điện tử, tích hợp các ứng dụng số trên VNeID, để người dân thuận tiện hơn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và an sinh xã hội", Đại úy Sùng A Mạnh, Công an xã Khao Mang thông tin thêm.

Cán bộ Công an xã Khao Mang hỗ trợ người dân thực hiện nhiều thủ tục, cập nhật thông tin và sử dụng các tiện ích số ngay tại thôn bản.

Cách làm này hiện được triển khai tại 100% thôn trên địa bàn xã. Từ đầu năm đến nay, Công an xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ hơn 3.000 người đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; khoảng 75% số người đủ điều kiện đã được kích hoạt.

Riêng tại thôn Háng Bla Ha A, trong đợt hỗ trợ vừa qua, lực lượng Công an xã đã hướng dẫn 110 hộ dân kỹ năng sử dụng các ứng dụng số, kích hoạt 52 tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Không chỉ kích hoạt tài khoản, cán bộ còn hướng dẫn người dân tích hợp các loại giấy tờ, thông tin trên VNeID như căn cước điện tử, đăng ký xe, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, số điện thoại... Đến nay, hơn 1.000 trường hợp đã được hỗ trợ tích hợp các thông tin này.

Lực lượng Công an xã vừa hướng dẫn sử dụng VNeID, vừa giải đáp những vướng mắc để người dân vùng cao thuận tiện tiếp cận các dịch vụ số.

Để có được những kết quả đó là hàng trăm lượt cán bộ xuống cơ sở. Từ đầu năm đến nay, Công an xã Khao Mang đã tổ chức khoảng 200 đợt đến các hộ dân, thôn bản, thậm chí cả những khu vực bà con đang làm nương để hỗ trợ.

Với người dân vùng cao, việc cán bộ đến tận nhà, tận bản không chỉ giúp giải quyết một thao tác trên điện thoại. Quan trọng hơn, cách làm này đang giúp bà con từng bước làm quen với phương thức giao dịch mới, yên tâm sử dụng các dịch vụ công và tiện ích số ngay trên chiếc điện thoại của mình.

Không chờ người dân đến, cán bộ Công an xã Khao Mang lên tận nương để tuyên truyền, hướng dẫn bà con

"Công an xã đã thành lập các tổ phối hợp với tổ chuyển đổi số các thôn, thành lập một tổ lưu động đi cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân tại các thôn. Người dân cũng đã bắt đầu tiếp nhận các dịch vụ, thủ tục hành chính qua định danh điện tử", Đại úy Lò Thị Sao Chi, Phó Trưởng Công an xã Khao Mang, tỉnh Lào Cai cho biết.

Những buổi tuyên truyền, hướng dẫn được tổ chức ngay tại nơi người dân sinh sống

Từ những buổi hướng dẫn tại thôn, đến từng hộ gia đình, rồi lên cả nương rẫy, cách làm của Công an xã Khao Mang đang đưa VNeID đến gần hơn với cuộc sống của người dân vùng cao, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Đây cũng là một trong những cách Lào Cai từng bước thực hiện mục tiêu đến năm 2030, 100% công dân có tài khoản VNeID mức độ 2, để các tiện ích số không chỉ hiện diện trên điện thoại, mà thực sự trở thành công cụ phục vụ người dân trong cuộc sống hằng ngày.