ĐBSCL: Công nghệ số giúp chính quyền gần dân hơn

Công nghệ số giúp người dân thuận tiện hơn, giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ

Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số giúp người dân rút ngắn thời gian, giảm giấy tờ và số lần đi lại. Anh Ngô Hoàng Thúc, ở khu vực Thới Hiệp, phường Ô Môn, Cần Thơ, cho biết anh có thể thực hiện các thao tác cơ bản liên quan đến dịch vụ công trên môi trường số. Tuy nhiên, với người lớn tuổi hoặc còn hạn chế kỹ năng công nghệ, việc tiếp cận vẫn không dễ dàng. Hy vọng thời gian tới, ủy ban có những hướng dẫn cụ thể cho những người lớn tuổi có thể sử dụng được dịch vụ tiện ích này.

Từ thực tế này, việc hướng dẫn trực tiếp được nhiều địa phương chú trọng. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ, hình ảnh người dân loay hoay với hồ sơ, giấy tờ đang dần được thay thế bằng sự hỗ trợ của cán bộ trên hệ thống máy tính và hồ sơ điện tử. Người dân được hướng dẫn từ khâu lấy số thứ tự, chuẩn bị hồ sơ đến nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và cài đặt tài khoản Dịch vụ công quốc gia. Với người dân tộc Khmer, cách hướng dẫn tận tình, trực tiếp giúp họ tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn.

Người lớn tuổi gặp nhiều khó khăn trong ứng dụng công nghệ số.

Chị Thạch Thị Pha, người dân tộc Khmer chia sẻ: "Cán bộ vui vẻ, làm việc nhanh lắm. Tôi đến làm thủ tục bảo hiểm xã hội rất thuận lợi. Cán bộ ở đây hướng dẫn rất nhiệt tình, chỉ tôi bấm số, vào phòng gặp cán bộ phụ trách để giải quyết".

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của phường đạt 99,84%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,62%.

Không chỉ hỗ trợ người dân, công nghệ mới còn đang được ứng dụng để giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ và nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ. Trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những công nghệ có nhiều tiềm năng trong tự động hóa các khâu hành chính, hỗ trợ tra cứu và hướng dẫn thủ tục.

Tại xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ, robot AI được đưa vào hoạt động tại trung tâm phục vụ hành chính công để hỗ trợ người dân tra cứu thủ tục, lấy số thứ tự, tìm hiểu thành phần hồ sơ và giải đáp các thắc mắc ngay tại sảnh.

Thay vì phải chờ cán bộ hướng dẫn, người dân có thể đặt câu hỏi trực tiếp với robot AI. Sau một số thao tác, robot cung cấp thông tin về thành phần hồ sơ, quy trình và nơi tiếp nhận. Đối với cán bộ, robot AI cũng hỗ trợ thực hiện những công việc hướng dẫn ban đầu, mang tính lặp lại. Nhờ đó, cán bộ có thêm thời gian tập trung xử lý chuyên môn. Bà Nguyễn Thị Doan, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lai Hòa, phụ trách lĩnh vực hộ tịch và chứng thực, cho biết có robot hỗ trợ có thể là giảm bớt được từ 60-70% công việc cho cán bộ để tập trung vào chuyên môn.

Ứng dụng Robot AI hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính.

Từ dịch vụ công đến phát triển kinh tế số

Cùng với robot AI, xã Lai Hòa còn triển khai hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, lấy số thứ tự tự động qua zalo Official Account của UBND xã và trình chiếu video hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lai Hòa tiếp nhận hơn 3.600 hồ sơ, trong đó gần 100% hồ sơ được nộp trực tuyến. Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần tuyệt đối. Từ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số cũng đang được mở rộng sang các lĩnh vực quản lý, sản xuất và kinh doanh.

Tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, với hơn 10.300 cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh và doanh nghiệp cùng 17 hợp tác xã, 29 tổ hợp tác đang hoạt động, địa phương đã đưa vào vận hành hệ sinh thái chuyển đổi số và cổng thương mại điện tử.

Hệ thống được xây dựng theo hướng tích hợp, kết nối thông tin giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp; đồng thời hỗ trợ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của địa phương. Bà Đoàn Thị Hương Hà, Chủ tịch UBND phường Long Xuyên, cho biết: "Việc ra mắt cổng hệ sinh thái chuyển đổi số và cổng thương mại điện tử phường Long Xuyên là bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số tại địa phương. Đây cũng là tiền đề để phường Long Xuyên tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn".

Với hơn 13 triệu dân và nền kinh tế có thế mạnh về nông nghiệp, ĐBSCL giữ vai trò quan trọng đối với an ninh lương thực và phát triển kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số tại khu vực vẫn còn những rào cản về hạ tầng, năng lực số và khả năng tiếp cận công nghệ của một bộ phận người dân, nhất là ở khu vực nông thôn và người lớn tuổi.

Tận tình hướng dẫn cho người dân sử dụng các dịch cụ hành chính công.

Tại các đô thị lớn như Cần Thơ, chuyển đổi số đang được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ chính quyền số, dịch vụ công đến giao thông, y tế, giáo dục và thanh toán không dùng tiền mặt. Các địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau cũng từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước, sản xuất và đời sống, hình thành những mô hình số phù hợp với điều kiện thực tế.

Với vai trò trung tâm vùng, Cần Thơ xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững. Tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ gắn với cải cách hành chính, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Tại phường Ô Môn, Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và 19 Tổ công nghệ số cộng đồng với 124 thành viên cùng một đội phản ứng nhanh đã được kiện toàn. Các lực lượng đã tổ chức 186 buổi tuyên truyền, hướng dẫn, thu hút hơn 3.600 lượt người dân tham gia, tập trung vào sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Theo ông Châu Việt Tha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ô Môn, trọng tâm là chuyển từ tư duy người dân cung cấp thông tin sang việc cơ quan nhà nước chủ động khai thác dữ liệu để phục vụ người dân. Cùng với đó là hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng phần mềm quản lý, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, thương mại điện tử; khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ trong sản xuất, truy xuất nguồn gốc và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

"Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, phải làm thường xuyên, lâu dài, thực chất, hiệu quả và đặc biệt là không được làm hình thức. Mục tiêu cuối cùng là phải xây dựng chính quyền số hiệu quả hơn, đội ngũ cán bộ có kỹ năng số tốt hơn, người dân chủ động sử dụng dịch vụ số nhiều hơn, doanh nghiệp và hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ nhiều hơn, qua đó tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội", ông Châu Việt Tha chia sẻ.

Ra mắt nền tảng số kết nối chính quyền, doanh nghiệp và người dân tại Long Xuyên.

Từ những thủ tục được giải quyết trực tuyến, những lần đi lại được giảm bớt, đến việc thanh toán không dùng tiền mặt và đưa sản phẩm nông nghiệp lên môi trường số,... chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức phục vụ của chính quyền và cách người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Với ĐBSCL, chuyển đổi số vẫn là một hành trình dài, đòi hỏi sự đồng bộ về hạ tầng, dữ liệu, nhân lực và kỹ năng số. Nhưng khi công nghệ được triển khai từ những nhu cầu cụ thể, thiết thực của người dân, giá trị của chuyển đổi số không còn nằm ở những khái niệm hay nền tảng công nghệ, mà được thể hiện bằng những thay đổi cụ thể trong đời sống, để từ đó thủ tục ngày càng thuận tiện, thời gian được rút ngắn và dịch vụ công ngày càng gần người dân hơn.