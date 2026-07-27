Lào tri ân sự hy sinh của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Cách thủ đô Vientiane hơn 300 km về phía Bắc, tỉnh Luangprabang không chỉ có vị trí địa lý hiểm yếu với địa hình đồi núi và mạng lưới sông ngòi dày đặc tạo nên tuyến phòng thủ vững chắc mà còn là cửa ngõ giao thông quan trọng ở Bắc Lào. Chính bởi vậy, thắng lợi của chiến dịch Nậm Bạc (1968) và chiến dịch Salakhun (1972) đã làm thay đổi cục diện chiến trường, củng cố niềm tin vào sức mạnh của lực lượng cách mạng Lào, đồng thời là minh chứng cho sự phối hợp chiến đấu hiệu quả, đồng cam cộng khổ của liên minh chiến đấu Lào – Việt Nam, là nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, đưa sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của hai nước đến thắng lợi hoàn toàn vào năm 1975.

Tỉnh Oudomxay tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ trở về với đất mẹ với sự tham dự của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Hàng năm, các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa được chính quyền, quân đội và người dân tỉnh Luangprabang hưởng ứng, nhất là giáo dục thế hệ trẻ để hiểu biết sâu sắc và thấm nhuần hơn nữa về tinh thần quốc tế vô sản, thủy chung trong sáng của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Ông Bounleuang Manivong, Bí thư tỉnh Luangprabang bày tỏ: "Thế hệ đi sau nguyện mãi khắc cốt ghi tâm những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc Lào – Việt Nam".

Đông đảo tầng lớp nhân dân tỉnh Oudomxay tham dự lễ tiễn đưa hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào luôn được Đảng, Nhà nước và Quân đội Lào ưu tiên hàng đầu, tạo điều kiện tối đa, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Vì vậy, lễ bàn giao, lễ truy điệu và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ trở về với đất mẹ luôn được phía Lào nói chung, tỉnh Oudomxay nói riêng tổ chức trang nghiêm, trọng thể với sự tham dự của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thiếu tá Sivixay, công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Oudomxay bày tỏ: "Chúng tôi luôn ghi nhớ và biết ơn các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam và người dân hai nước đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của hai đất nước Lào – Việt Nam".

Hơn 50 năm trước, chiến trường “Cánh đồng Chum” Xiengkhouang là một trong những chiến trường khốc liệt nhất, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng cả về quân sự và chính trị, nơi liên quân Việt - Lào và địch giành giật nhau từng điểm cao, từng tấc đất. Bởi vậy, không có đỉnh núi cao nào, không có thung lũng, sông suối và núi rừng nào trên mảnh đất Xiengkhouang lại không có dấu chân của quân tình nguyện Việt Nam, máu của các anh đã chảy hòa chung với máu của quân và dân Lào. Trải qua các cuộc kháng chiến, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh tại mảnh đất Xiengkhouang, mà cho đến hôm nay cả hai nước vẫn đang phối hợp tìm kiếm, mong sớm đưa hài cốt các anh được trở về an nghỉ trên đất mẹ. Ông Bounhome Thetthany, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Xiengkhouang khẳng định:

Trong suốt thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tỉnh Xiêng Khoảng luôn xác định công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Khi những đoàn xe phủ quốc kỳ đi qua các bản làng nước bạn Lào để về với biên giới, người dân Lào đứng dọc hai bên đường, thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng thanh xuân cho nền tự do của cả hai dân tộc.

Ngay từ sớm, thầy giáo Anusith và các học sinh của mình đã có mặt tại trung tâm thị trấn huyện Nonghet, tỉnh Xiengkhouang, cách biên giới Việt Nam - Lào 15 km để dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào lần cuối trước khi trở về đất mẹ. Anh Anusith bày tỏ: "Vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, các anh hùng liệt sĩ sau bao nhiêu năm mới được trở về Việt Nam, về với đất mẹ. Cầu mong cho linh hồn các anh được siêu thoát. Thế hệ thầy trò chúng tôi không bao giờ quên sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ".

Sự hy sinh của các anh không chỉ là nghĩa vụ quốc tế, mà là sự dâng hiến cho sự hồi sinh của đất nước Lào. Vì vậy, những giọt nước mắt, những cái cúi đầu thành kính tiễn biệt, những lời cầu nguyện chân thành thể hiện sự tri ân và lòng biết ơn cho công lao của thế hệ đi trước sẽ mãi được khắc ghi trong lòng người dân đất nước Triệu Voi.