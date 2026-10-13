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Lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ Ba, 20:13, 13/10/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1966/QĐ-TTg ngày 12/10/2026 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Quyết định nêu rõ: Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, gồm các thành viên sau:

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Các Phó Trưởng ban gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu.

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Thành lập BCĐ Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa-xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Các Ủy viên Thường trực: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang.

Các ủy viên gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp; Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh; đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ; Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Nguyễn Thị Hằng; mời đại diện lãnh đạo: Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; mời Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Phạm Hồng Hương; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyện; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thu Hiền; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Kim Quy; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 

Ban Chỉ đạo Trung ương là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối và xử lý các vấn đề chung, quan trọng, liên ngành trong tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 (Chương trình).

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn: Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành và phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình.

Chỉ đạo, điều phối giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện Chương trình; đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ; chỉ đạo, điều phối việc xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vấn đề chung, quan trọng, liên ngành hoặc vượt thẩm quyền; chỉ đạo phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Chế độ làm việc

Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân của Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương theo nhiệm vụ được phân công.

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương; phân công nhiệm vụ của Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, Ủy viên Thường trực và các Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương.

Trưởng ban và các Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Thường trực và các Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức nơi công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trường hợp có thay đổi người giữ chức danh tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương, cơ quan, tổ chức có liên quan thông báo bằng văn bản cho Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương để theo dõi, cập nhật.

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Miền núi Đà Nẵng nhiều đổi thay từ chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 vừa được Quốc hội phê duyệt. Từ nguồn vốn đầu tư công kết hợp với các dòng tín dụng chính thức, hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục vùng sâu, vùng xa đã và đang được đầu tư xây dựng đồng bộ.

PV/VOV.VN
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