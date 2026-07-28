Lấy hiệu quả công việc, lợi ích của nhân dân làm thước đo phong trào thi đua

Sáng 28/7, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã dự chương trình "Vinh quang Việt Nam 2026" với chủ đề "Kiến tạo và cống hiến", tôn vinh 8 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo và cống hiến cho đất nước. Tham dự chương trình còn có lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương...

Năm 2026, từ 53 hồ sơ đề cử do các ban, bộ, ngành, địa phương, các cấp công đoàn và cơ quan báo chí giới thiệu, Hội đồng xét chọn đã thảo luận kỹ lưỡng trên cơ sở thành tích thực tế, chiều sâu cống hiến, tính bền vững và sức lan tỏa để lựa chọn 13 điển hình xuất sắc, gồm 8 tập thể và 5 cá nhân, vinh danh tại chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại Chương trình - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Hiện thân sinh động của tinh thần thi đua yêu nước

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chúc mừng Công đoàn Việt Nam nhân kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập và biểu dương 8 tập thể, 5 cá nhân được vinh danh tại chương trình "Vinh quang Việt Nam 2026" vì những đóng góp xuất sắc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Chương trình chính là nơi những cống hiến bền bỉ được trân trọng, những giá trị tốt đẹp được tỏa sáng và niềm tin vào sức mạnh con người được khẳng định", Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, trên hành trình gần một thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trong mỗi bước phát triển, vừa là lực lượng nòng cốt của các phong trào thi đua yêu nước, vừa là chỗ dựa tin cậy trong chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, trước yêu cầu phát triển của đất nước, các cấp công đoàn đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, triển khai nhiều chương trình, phong trào thi đua thiết thực, khơi dậy trí tuệ, sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của hàng triệu đoàn viên, người lao động. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", các phong trào thi đua đã trở thành động lực quan trọng, góp phần đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và giành những thành tựu to lớn.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, những tập thể, cá nhân được vinh danh tại "Vinh quang Việt Nam 2026" tuy hoạt động ở những lĩnh vực khác nhau nhưng đều gặp nhau ở lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên và sự kiên trì cống hiến vì cộng đồng. Có những cống hiến được ghi dấu bằng những công trình, sản phẩm, sáng kiến cụ thể, cũng có những đóng góp được bền bỉ vun đắp qua năm tháng bằng trí tuệ, bản lĩnh, sự tận tụy và tinh thần phụng sự. Chính chiều sâu và sự bền bỉ ấy đã làm nên giá trị của mỗi điển hình được tôn vinh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trao Biểu trưng Vinh quang Việt Nam cho 8 tập thể được vinh danh - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, qua những điển hình được tôn vinh có thể thấy sức mạnh của đất nước được tạo nên không chỉ từ những quyết sách lớn mà còn từ hàng triệu con người đang hằng ngày lao động, cống hiến bằng những việc làm cụ thể, có trách nhiệm; từ những cá nhân biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng và những tập thể biết biến khó khăn thành động lực, biến tri thức thành giá trị, biến khát vọng thành kết quả phục vụ nhân dân.

Phong trào thi đua phải đi vào thực chất

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, bước vào giai đoạn phát triển mới, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững, cần tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ nguồn lực con người, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc, năng lực đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến trong toàn xã hội. Các phong trào thi đua phải đi vào thực chất, gắn với nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể, lấy hiệu quả công việc, lợi ích của nhân dân và sự phát triển của cộng đồng làm thước đo, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến các mốc 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các bộ, ngành và địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Việc phát hiện nhân tố mới phải được thực hiện thường xuyên từ thực tiễn lao động, công tác và chiến đấu; chú trọng công nhân, người lao động trực tiếp, cán bộ cơ sở, những người công tác ở địa bàn khó khăn và các tập thể, cá nhân đang âm thầm cống hiến nhưng chưa được biết đến rộng rãi. Đồng thời, cần kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện để các nhân tố tích cực tiếp tục phát huy, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị tăng cường tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực; đồng thời xây dựng cơ chế để các điển hình kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp tục cống hiến và truyền cảm hứng, góp phần hình thành những hạt nhân tích cực trong cộng đồng.

Đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị khẩn trương ban hành chương trình hành động và các kế hoạch cụ thể nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031; tập trung thực hiện phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt", chương trình "Công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số", đề án nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ giai đoạn 2026-2031 và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Khẳng định Chính phủ luôn đồng hành cùng Công đoàn Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận những đóng góp quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với 8 tập thể, 5 cá nhân được vinh danh, Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ tin tưởng các điển hình sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất, không ngừng đổi mới sáng tạo, cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, để từ mỗi thành tích tiếp tục xuất hiện thêm nhiều sáng kiến, nhiều việc làm ý nghĩa và nhiều tấm gương mới đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, vinh quang của một quốc gia không chỉ được làm nên từ những thành tựu chung của đất nước mà còn được bồi đắp bởi khát vọng, tài năng, nỗ lực và sự cống hiến bền bỉ của mỗi con người. Vinh quang không chỉ thuộc về những khoảnh khắc được ghi nhận, mà còn là cả một hành trình sống có lý tưởng, làm việc có trách nhiệm và không ngừng cống hiến. Đất nước luôn trân trọng và cần ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân như vậy.

Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng, từ "Vinh quang Việt Nam 2026", tinh thần thi đua yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động và mỗi người dân nỗ lực hơn trong công việc, góp sức xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.