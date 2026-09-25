Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Canada

Khi đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào Phủ toàn quyền, đội kỵ binh đón và tháp tùng xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vào Phủ Toàn quyền. Toàn quyền Canada Louise Arbour đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại nơi đỗ xe và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Trong không khí trang nghiêm, Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam.

Tiếp đó Đội trưởng đội danh dự mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự. Sau khi duyệt đội danh dự, đội trưởng đội danh dự mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Canada Louise Arbour

Sau khi nghe quốc thiều, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Canada giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Sau lễ đón, phát biểu trước báo chí, Toàn quyền Canada Louise Arbour nêu rõ, chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa hai quốc gia. Toàn quyền Louise Arbour cho rằng, Canada và Việt Nam, tuy cách xa nhau bởi một đại dương, nhưng lại gắn kết bởi tình hữu nghị bền vững, được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đó là mối quan hệ dựa trên cam kết chung về hòa bình, đối thoại và hợp tác; một mối quan hệ đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nhờ thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và sự tương đồng về lợi ích giữa hai quốc gia.

Toàn quyền Louise Arbour phát biểu với báo chí

Toàn quyền Louise Arbour cho biết thêm: “Tình hữu nghị đó cũng được thể hiện rõ qua cộng đồng người Việt tại Canada, với sức sống và những đóng góp đã làm phong phú thêm xã hội chúng tôi. Chuyến thăm này là dịp để cùng nhau ghi nhận những thành tựu đã đạt được và hướng tới tương lai. Trong một thế giới đang biến chuyển sâu sắc, chúng tôi hiểu rằng hợp tác vẫn là con đường tốt nhất để cùng nhau vượt qua những thách thức mà người dân hai nước đang đối mặt, thúc đẩy thịnh vượng và góp phần vào ổn định, ổn định lâu dài”.

Về phần mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn chân thành tới Bà Toàn quyền Louise Arbour, Ngài Thủ tướng Mark Carney, Chính phủ và Nhân dân Canada về sự đón tiếp trọng thị, thân tình dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu với báo chí sau lễ đón

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Canada. Hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam - Canada đã có những bước tiến quan trọng: Tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; Kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, và giao lưu nhân dân ngày càng phát triển sâu rộng.

“Trong những thành quả đó có sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Nhân dịp này, tôi xin gửi tới bà con lời chào, thăm hỏi chân tình và lời cảm ơn chân thành; chúc bà con luôn mạnh khoẻ, thành công, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị cho quan hệ Việt Nam và Canada. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm này sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam - Canada, phản ánh tầm cao mới của tin cậy chính trị, sự gắn kết ngày càng sâu sắc về lợi ích và tầm nhìn, cũng như quyết tâm của hai nước cùng xây dựng một mối quan hệ lâu dài, ổn định, thực chất, và trở thành một hình mẫu hợp tác giữa hai quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu với báo chí sau lễ đón.

Đông đảo bà con Việt Kiều tại Canada chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng, với nền tảng đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, với quyết tâm chính trị cao của hai bên và lợi ích ngày càng gắn kết, quan hệ Việt Nam - Canada sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, chiến lược hơn, toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn.