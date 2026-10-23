Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Vương quốc Bỉ

Khi đoàn xe tiến vào cung điện Egmont, Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Bỉ. Tiếp đó, Thủ tướng Vương quốc Bỉ và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu quan chức hai nước tham dự lễ đón. Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever cùng bước tới vị trí danh dự trước quốc kỳ hai nước. Trong không khí trang nghiêm, quốc thiều Việt Nam và quốc thiều Bỉ được cử lên.

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever tiến hành hội đàm.

Việt Nam và Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/3/1973 và kể từ đó luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Hai bên thường xuyên trao đổi các chuyến thăm cấp cao và tiếp xúc tại các diễn đàn đa phương. Đặc biệt, Hạ viện Liên bang Bỉ là nghị viện nước ngoài đầu tiên và duy nhất thông qua Nghị quyết kêu gọi hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam cho Việt Nam. Bỉ là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam tại EU, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN.

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Bỉ chứng kiến những bước phát triển quan trọng với sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục và khoa học-công nghệ đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt với khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp thiết lập năm 2018.

Chuyến thăm Chính thức Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Bỉ lên tầm cao mới sau gần 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về nông nghiệp; tạo đột phá trong hợp tác ở các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh như khoa học công nghệ, chip bán dẫn, năng lượng tái tạo, AI, nông nghiệp xanh...; phát huy vai trò cửa ngõ đưa hàng hóa hai nước vào thị trường EU và ASEAN, đưa Việt Nam trở thành trung tâm hợp tác, sản xuất, phân phối các sản phẩm của Bỉ tại khu vực Đông Nam Á.