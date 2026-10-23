Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức EU; thân tình nhắc lại những ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam và sự đón tiếp trọng thị, chân tình của phía Việt Nam trong chuyến thăm hồi đầu tháng 1 năm nay; nhấn mạnh việc hai nhà lãnh đạo sớm gặp lại nhau thể hiện sự tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam và EU. Chủ tịch António Costa khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục phát huy nền tảng tin cậy chính trị và những kết quả hợp tác tốt đẹp để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm EU trên cương vị mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Hội đồng châu Âu và cá nhân Ngài Chủ tịch António Costa, trong định hướng các ưu tiên chiến lược của EU, thúc đẩy thống nhất và đồng thuận giữa các nước thành viên, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường của khối, cũng như những đóng góp của EU đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam xác định EU là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu, có nhiều lợi ích và tiềm năng hợp tác lâu dài, mong muốn chuyển hóa những cam kết thành kết quả cụ thể, các dự án hợp tác thiết thực phục vụ phát triển và nâng cao đời sống người dân hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch António Costa hoan nghênh những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - EU sau hơn 36 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đặc biệt, sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1/2026. Hai bên nhất trí trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, Việt Nam và EU cần tăng cường đối thoại, tiếp xúc và trao đổi các cấp, đặc biệt là cấp cao, qua đó củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau; nâng cao hiệu quả hợp tác, tạo chuyển biến đột phá thông qua mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, phù hợp với những ưu tiên phát triển của Việt Nam và EU như chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược, kinh tế tuần hoàn. Trên cơ sở chia sẻ tầm nhìn về phát triển kinh tế biển xanh, bảo vệ đại dương và bảo đảm an ninh hàng hải, hai bên nhất trí nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác kinh tế biển trở thành trụ cột hợp tác tiếp theo trong quan hệ hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên gắn kết sâu sắc hơn nữa về kinh tế, thương mại và đầu tư, tiếp tục tận dụng hiệu quả các tiềm năng và lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); cảm ơn phía EU đã ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi Phụ lục I của Danh sách các vùng tài phán không hợp tác về thuế và đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng giải quyết những vấn đề tồn đọng lâu nay như gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam và sớm thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Chủ tịch António Costa khẳng định, mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hợp tác thực chất với Việt Nam thông qua phát huy hiệu quả các chương trình, sáng kiến của EU như “Cửa ngõ toàn cầu” nhằm thúc đẩy đầu tư chất lượng cao, phát triển hạ tầng kết nối bền vững, chuyển đổi năng lượng; tiếp tục thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực trong các lĩnh vực an ninh, an toàn hàng hải, an ninh mạng và quản lý khủng hoảng, phối hợp ứng phó với các thách thức phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu và các thách thức mới về công nghệ, trí tuệ nhân tạo phù hợp với nhu cầu, ưu tiên và lợi ích chung của hai bên.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi sâu, rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế; nhất trí tăng cường trao đổi, tham vấn và phối hợp tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; phát huy hiệu quả quan hệ ASEAN - EU, đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu nhấn mạnh EU coi trọng thúc đẩy quan hệ với ASEAN, trong đó Việt Nam là đối tác hàng đầu, trong bối cảnh EU và ASEAN đang hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện trong năm 2027, khi hai bên kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ; khẳng định tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, lập trường của ASEAN và Việt Nam trong thúc đẩy giải quyết hòa bình các tranh chấp, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại các vùng biển và đại dương.