Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ kỷ luật, trung thành, gần dân nhất

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), 72 năm Ngày truyền thống lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ (01/7/1954 - 01/7/2026), sáng nay 06/07 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm và chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an; cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự

Lực lượng An ninh nhân dân là lực lượng nòng cốt của Công an nhân dân Việt Nam, được Đảng, Bác Hồ và ngành Công an chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ; 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh đã khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia.

Trong thành tích của lực lượng An ninh nhân dân 80 năm qua luôn có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ. Là lực lượng có vị trí, vai trò quan trọng không thể thiếu trong các hoạt động nghiệp vụ của Ngành Công an, trải qua 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ ngày càng vững mạnh, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, vượt qua khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, linh hoạt, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân; xứng đáng là lực lượng tinh nhuệ của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước…

Quang cảnh buổi lễ

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, lịch sử đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội đã chứng minh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác kỹ thuật, nghiệp vụ, thậm chí công tác này có tính quyết định ở một số thời điểm quan trọng; đáng chú ý, trong những năm gần đây, công tác kỹ thuật nghiệp vụ có những bước tiến mới theo tinh thần đổi mới, hiện đại, bao trùm hơn, Cục không chỉ tích cực tham gia có hiệu quả trong các chuyên án, vụ án mà còn chủ động phối hợp bảo vệ chủ quyền đất nước, chủ quyền không gian, bảo vệ biên giới lãnh thổ qua biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ và phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Nêu rõ, tình hình thế giới, khu vực đang có những chuyển động rất nhanh, nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, đây là thách thức đòi hỏi công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó có công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải đổi mới mạnh mẽ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang trong tình hình mới; trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, tập trung cao độ nguồn lực, các giải pháp đầu tư hiện đại đối với công tác kỹ thuật, nghiệp vụ, đảm bảo đủ năng lực phòng ngừa, ứng phó chủ động trong mọi tình huống.

“Công tác kỹ thuật, nghiệp vụ phải thật sự trở thành tai mắt, dây thần kinh của bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội để góp phần quan trọng trong chiến đấu, chiến thắng, trong mọi tình, phát hiện và ngăn chặn, phối hóa mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động và các loại tội phạm. Công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải trở thành bức tường khép, khối trí tuệ nghiệp vụ công an, bảo vệ quá trình đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị, mở rộng công tác kỹ thuật, nghiệp vụ trên các không gian mới để chủ động loại trừ các nguy cơ an ninh và tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia.

“Phải tập trung xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân, nhất là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học công nghệ, nhiệm vụ kỹ thuật nghiệp vụ trong giai đoạn mới đòi hỏi phải chủ động chiến lược, tự chủ công nghệ, tự chủ nguồn nhân lực, tự chủ năng lực tác chiến. Muốn vậy, yếu tố cuối cùng cũng là con người, nhân tố nguồn nhân lực có vai trò quyết định”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu.