Linh thiêng điểm cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” tại Quảng Trị

Dự điểm cầu tại Quảng Trị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, các Mẹ Việt nam Anh hùng, cựu chiến binh, cùng đông đảo người dân.

Cầu truyền hình trực tiếp chương trình "Sao sáng dẫn đường" tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị.

Cùng với Tượng đài Bắc Sơn ở Hà Nội, Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang và Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 được lựa chọn làm điểm cầu đặc biệt tại Quảng Trị - vùng đất từng là chiến trường ác liệt, nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị dự chương trình.

Không gian Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị lung linh, huyền ảo trong ánh nến tri ân thắp sáng trên hàng ngàn phần mộ liệt sĩ cùng những giai điệu Tổ quốc hào hùng, lắng đọng.

Một trong những khoảnh khắc xúc động tại điểm cầu Quảng Trị là những “Bức thư từ lòng đất” với những dòng thư của người lính năm xưa gửi lại người thân. Từ những lá thư, kỷ vật, câu chuyện của thân nhân liệt sĩ, ký ức chiến tranh được đánh thức, nối quá khứ với hiện tại.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự chương trình.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 hiện là nơi an nghỉ của hơn 10.800 liệt sĩ mọi miền Tổ quốc, trong đó gần 6.000 phần mộ chưa xác định được thông tin. Đây là một trong những địa bàn trọng điểm triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (người đứng ngoài cùng bên trái), tham dự điểm cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” tại Quảng Trị.

Binh nhì Trần Trung Thái, Đại đội pháo binh 14, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4 xúc động và tự hào khi cùng các đồng đội tham gia Chương trình: “Cảm xúc của em rất tự hào khi được tham gia Chương trình đi tìm đồng đội trong thời bình. Em cảm thấy nhớ ơn, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với những anh hùng đã hy sinh để giành lại độc lập, tự do, hòa bình cho hôm nay. Bản thân là một người lính trong Quân đội Nhân dân Việt Nam em cảm thấy rất tự hào, cố gắng học tập và phấn đấu nhiều hơn để bảo vệ và phát triển đất nước”.

Các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách tại chương trình.

Từ những khu mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, chương trình kể câu chuyện về những người lính hôm nay vẫn ngày đêm đi tìm đồng đội; công tác tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và khát vọng của những gia đình sau hàng chục năm mong chờ được biết tên, được đón người thân trở về.

Cựu chiến binh Đỗ Thành Tâm, tỉnh Lào Cai cùng các đồng đội cùng đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 tham dự Chương trình mong mỏi chiến dịch 500 ngày đêm sớm hoàn thành tốt mục tiêu tìm kiếm đưa các liệt sĩ về với quê hương, gia đình: “Chúng tôi về đây thăm chiến trường xưa, rất xúc động, tri ân các đồng chí, đồng đội của chúng tôi đã cống hiến xương máu và hy sinh để đất nước ta hòa bình, thống nhất. Chúng tôi rất cảm động trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ”.

Trong những giai điệu hào hùng, những người trực tiếp tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm cùng hòa giọng tại các điểm cầu. Giữa không gian linh thiêng của Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, những ngọn nến được thắp lên như lời tri ân, cũng là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp tục hành trình trả lại đúng tên tuổi và đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình và quê hương.