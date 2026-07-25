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Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường": Tiếp nối hành trình tri ân

Thứ Bảy, 16:24, 25/07/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường", truyền hình trực tiếp lúc 19h30 ngày 26/7 trên kênh VTV1.

Cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" không chỉ là lời tri ân đối với những người đã hy sinh mà còn là lời nhắc nhở mỗi người Việt Nam hôm nay về trách nhiệm giữ gìn hòa bình, tiếp nối lý tưởng và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước. 

Nội dung xuyên suốt của cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” là hành trình “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Chương trình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, những kỷ vật và đặc biệt là những câu chuyện có thật, những cuộc "gặp gỡ", "đoàn tụ" sau hàng chục năm ngay trên sân khấu.

4 điểm cầu trong chương trình gồm: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị), Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM). Các điểm cầu không đơn thuần là địa điểm truyền hình trực tiếp mà là không gian biểu tượng của hành trình tri ân.

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Thiết kế sân khấu tại điểm cầu TP.HCM, trong cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường”

Điểm cầu chính của chương trình đặt tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), nơi phát hiện hố chôn tập thể các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, là biểu tượng cho những ký ức vẫn đang được gìn giữ và hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 được chọn là điểm cầu ở Quảng Trị. Đây hiện là nơi an nghỉ của 5.929 liệt sĩ chưa xác định được danh tính và cũng là một trong những địa bàn trọng điểm của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tại điểm cầu ở Tuyên Quang, sân khấu được đặt tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, được dựng ngay trên những vách đá vôi của chiến trường xưa. Cách sân khấu chỉ vài trăm mét, các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và rà phá bom mìn, vật liệu nổ vẫn ngày đêm nỗ lực bám địa bàn, thực hiện nhiệm vụ.

Tại điểm cầu Hà Nội, chương trình được thực hiện tại Tượng đài Bắc Sơn - nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Thủ đô Hà Nội cũng là nơi thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc thực hiện trách nhiệm tri ân thông qua những chủ trương, chính sách và các chương trình quốc gia, tiêu biểu là Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

PV/VOV.VN
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