Loạt xã cù lao ở Đồng Tháp được “nâng hạng” thành xã đảo

Thứ Sáu, 08:34, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ những cù lao biệt lập giữa sông Tiền, Đồng Tháp nay đã có 5 xã đảo sau khi thêm 3 địa phương vừa được công nhận, mở ra cơ hội hưởng loạt chính sách ưu đãi đặc thù về hạ tầng, kinh tế và an sinh cho người dân vùng sông nước.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định số 1362 công nhận 3 xã Tân Long, Long Phú Thuận và Long Khánh là xã đảo. Như vậy, đến nay, tỉnh Đồng Tháp (sau sáp nhập) có 5 xã đảo.

Ba xã đảo vừa được công nhận đều nằm giữa sông Tiền, có toàn bộ diện tích tự nhiên là cù lao biệt lập với đất liền, có điều kiện tương tự đảo và có cư dân sinh sống ổn định đáp ứng các tiêu chí để được công nhận là xã đảo theo Quyết định số 40/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận xã đảo và xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ”.

loat xa cu lao o Dong thap duoc nang hang thanh xa dao hinh anh 1
Các xã đảo có điều kiện hạ tầng, giao thông đi lại khó khăn cần được hưởng các chính sách ưu đãi

Theo Quyết định 1362 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, các xã đảo Tân Long, Long Khánh và Long Phú Thuận được thực hiện các chính sách đối với xã đảo theo quy định hiện hành, gồm ưu đãi đặc thù về phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục và chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức… Các chính sách này nhằm đảm bảo an ninh, quốc phòng và ổn định đời sống dân cư.

Việc được công nhận là xã đảo sẽ giúp các địa phương vùng cù lao có thêm điều kiện hưởng các chính sách ưu đãi đặc thù, nhất là trong phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Năm 2025, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký quyết định công nhận xã Tân Thới và xã Tân Phú Đông (tỉnh Tiền Giang cũ) là xã đảo.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Đồng Tháp thả 20 con Cò Ốc quý hiếm về môi trường tự nhiên

Chợ Cái Bè (Đồng Tháp): Nỗi lo mất an toàn giao thông và cháy nổ

