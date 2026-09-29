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Lương tối thiểu vùng năm 2027 có thể đạt 5,7 triệu đồng/tháng?

Thứ Ba, 16:10, 29/09/2026
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VOV.VN - Theo dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, mức lương tối thiểu theo 4 vùng năm 2027 đạt từ 4,04-5,7 triệu đồng/tháng.

Bộ Tư pháp cho biết đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng là: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (gồm: doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận); các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này. 

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Dự thảo Nghị định gồm 5 Điều và 1 Phụ lục kèm theo quy định danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu.

Theo dự thảo Nghị định, quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng như sau: 

Vùng I là 5.700.000 đồng/tháng;

Vùng II là 5.080.000 đồng/tháng;

Vùng III là 4.450.000 đồng/tháng;

Vùng IV là 4.040.000 đồng/tháng. 

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 310.000 đồng - 390.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,8%) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027 để cải thiện cho người lao động.

Quy định mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng như sau:

Vùng I là 27.400 đồng/giờ;

Vùng II là 24.400 đồng/giờ;

Vùng III là 21.400 đồng/giờ;

Vùng IV là 19.400 đồng/giờ. 

Mức lương tối thiểu giờ tiếp tục được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động. 

Nguyễn Trang/VOV.VN
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