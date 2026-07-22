Bộ Nội vụ lấy ý kiến về mức lương tối thiểu vùng mới

Dự thảo nghị định đưa ra đối tượng áp dụng là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (gồm: doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận); các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định.

Theo đó, dự thảo nghị định quy định việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% so với mức hiện hành, áp dụng từ ngày 1/1/2027. Mức đề xuất này trùng với phương án Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất khuyến nghị Chính phủ thông qua 2 phiên đàm phán mới đây. Cụ thể, mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng gồm: Vùng I là 5,7 triệu đồng/tháng, vùng II là 5,08 triệu đồng/tháng, vùng III là 4,45 triệu đồng/tháng, vùng IV là 4,04 triệu đồng/tháng.

Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (Ảnh minh họa, Công Luận)

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng 310.000-390.000 đồng, tương ứng tỷ lệ bình quân 7,8% so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 3,1% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027 để cải thiện cho người lao động.

Bộ Nội vụ cho rằng, mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: Vùng I là 27.400 đồng/giờ, vùng II là 24.400 đồng/giờ, vùng III là 21.400 đồng/giờ, vùng IV là 19.400 đồng/giờ.

Mức lương tối thiểu giờ tiếp tục được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động. Đây là phương pháp được các chuyên gia ILO đã khuyến nghị Việt Nam lựa chọn và đã sử dụng khi tính mức lương tối thiểu giờ từ năm 2022 đến nay.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá các địa bàn và mức lương tối thiểu đang áp dụng; trường hợp có đề xuất điều chỉnh thì địa phương phải tổ chức trao đổi với các cơ quan, đơn vị có liên quan, các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Sau khi triển khai rà soát, có 5 tỉnh, thành phố đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng lương tối thiểu, gồm: Hưng Yên, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Hải Phòng. Bộ Nội vụ nhận thấy các địa phương nêu trên đều đã thực hiện quy trình lấy ý kiến các tổ chức, đơn vị liên quan và doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Đề xuất điều chỉnh vùng của các địa phương nhằm mục tiêu điều tiết thị trường lao động giữa các vùng, tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa các địa bàn lân cận, hoặc do các địa bàn trên có sự phát triển về thị trường lao động, hình thành các khu, cụm công nghiệp, điều kiện cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, giáp với các địa bàn khác có mức lương tối thiểu cao hơn. Vì vậy, Bộ này thống nhất tiếp thu đề xuất điều chỉnh các địa bàn áp dụng thuộc 5 tỉnh, thành phố nêu trên để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.