Mặt trận lắng nghe nhân dân để nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Lắng nghe Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận

Chiều 11/5, tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Trung tâm thảo luận số 2 với chủ đề “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường lắng nghe nhân dân nói, làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân”, nhiều đại biểu cho rằng đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn trực tiếp với vai trò đại diện, bảo vệ nhân dân cũng như vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị ngày càng cao. Vì vậy, việc lắng nghe Nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh của người dân; thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội cần được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm và xuyên suốt của công tác Mặt trận trong thời gian tới.

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam cho rằng báo cáo chính trị cần làm rõ hơn “tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của đại đoàn kết toàn dân tộc”. Theo ông Vũ Trọng Kim, đại đoàn kết toàn dân tộc không phải nhiệm vụ mang tính thời điểm mà là vấn đề chiến lược lâu dài. Vì vậy, công tác Mặt trận phải tiếp tục đẩy mạnh dân vận khéo, làm rõ quyền và trách nhiệm của Mặt trận cả trước mắt và lâu dài, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội.

Ông cũng đề xuất cần xây dựng cơ chế vận hành mới để các tổ chức thành viên hoạt động hiệu quả hơn, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nhất là ở cơ sở. Theo đó, cần chú trọng hai vấn đề lớn là tổ chức bộ máy và cơ chế tài chính nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức hoạt động sâu sát hơn với người dân. Đặc biệt, ông Vũ Trọng Kim đề nghị MTTQ Việt Nam nghiên cứu sáng kiến xây dựng luật riêng về giám sát và phản biện xã hội, đồng thời kiến nghị Đảng, Nhà nước xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho công tác Mặt trận.

“Một là luật và thứ hai là chiến lược với tầm nhìn cần hướng tới “một thế kỷ” chứ không chỉ vài chục năm. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội cần tập trung vào việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân”, ông Kim nói.

Phát huy nguồn lực hội viên, chăm lo tốt hơn cho người lao động

Đồng tình với chủ đề thảo luận, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao nội dung dự thảo báo cáo chính trị cũng như chương trình hành động của Đại hội. Theo ông Nguyễn Khánh Ngọc, dù thời gian triển khai nhiệm kỳ vừa qua khá ngắn và dành nhiều thời gian cho công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nhưng những kết quả đạt được là “rất đáng ghi nhận”.

Ông cho rằng điểm đổi mới đáng chú ý là chương trình hành động lần này đi kèm kế hoạch triển khai cụ thể cho từng nhiệm vụ, có người chủ trì, có kết quả và thời hạn hoàn thành rõ ràng. Tuy nhiên, ông cũng đề nghị báo cáo chính trị cần bổ sung nội dung đánh giá việc sắp xếp các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ khi về chung “một ngôi nhà” với Mặt trận.

Liên quan đến hoạt động giám sát, phản biện xã hội và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân, ông Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng hệ thống văn bản của Đảng và pháp luật hiện nay đã tương đối đầy đủ, tuy nhiên việc triển khai trên thực tế vẫn còn nhiều hạn chế.

“Một trong những khó khăn lớn hiện nay là làm thế nào phát huy được lực lượng hội viên, đoàn viên tham gia hiệu quả vào công tác Mặt trận. Đây là nguồn lực rất lớn nhưng chưa được khai thác đầy đủ”, ông Ngọc nói.

Cùng chia sẻ về vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, bà Đỗ Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho rằng đối với tổ chức công đoàn, việc lắng nghe Nhân dân chính là lắng nghe công nhân, người lao động.

Theo bà Đỗ Thị Hiền, công nhân lao động hiện nay vừa là lực lượng tạo ra của cải vật chất cho xã hội nhưng đồng thời cũng là nhóm yếu thế do thu nhập còn thấp, thiếu nhà ở, thiếu các thiết chế văn hóa, thiếu thời gian chăm lo đời sống tinh thần.

“Nếu không có làm tăng ca làm thêm giờ thì mức lương bình quân của người lao động rõ ràng là không đáp ứng nhu cầu cuộc sống hiện nay”, bà nêu thực tế.

Để bảo vệ quyền lợi người lao động, thời gian qua tổ chức công đoàn đã đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể với người sử dụng lao động, tập trung vào các vấn đề về tiền lương, giờ làm việc và phúc lợi nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động ít nhất bằng hoặc cao hơn quy định pháp luật. Từ thực tế đời sống công nhân lao động, bà Đỗ Thị Hiền kiến nghị cần có thêm chính sách về nhà ở xã hội, nhà cho công nhân thuê, cũng như tăng cường các thiết chế văn hóa phục vụ người lao động.

“Người lao động là tài sản quý giá của quốc gia. Việc chăm lo cho người lao động không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp hay tổ chức công đoàn mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các chính sách về tiền lương, phúc lợi xã hội cần tiếp tục được quan tâm để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, lực lượng trực tiếp đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội”, bà Hiền nói.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên bày tỏ kỳ vọng về “một sự đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn vì nhân dân, vì đoàn viên hội viên và sự phát triển lớn mạnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên”.

Các ý kiến tại phiên thảo luận cho thấy yêu cầu đổi mới hoạt động Mặt trận không chỉ dừng ở phương thức vận động, tập hợp quần chúng mà còn phải nâng cao thực chất vai trò giám sát, phản biện xã hội, đại diện và bảo vệ quyền lợi của Nhân dân. Đây cũng được xem là điều kiện quan trọng để củng cố niềm tin xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.