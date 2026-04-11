Chuyến thăm Trung Quốc của TBT, CTN Tô Lâm định hướng phát triển quan hệ 2 nước

PV: Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra đúng một năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa và kỳ vọng đối với chuyến thăm lần này?

Đại sứ Phạm Thanh Bình: Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 14-17/4/2026.

Chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa mang tính lịch sử, có thể nói là hoạt động đối ngoại song phương quan trọng nhất giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc trong năm 2026. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; chuyến thăm đầu tiên đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sau Đại hội Đảng XIV; cũng là hoạt động đối ngoại cấp cao quan trọng tiếp nối các chuyến thăm lịch sử của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước trong thời gian qua, diễn ra đúng một năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc đang duy trì đà phát triển thuận lợi, có những bước chuyển mới, rõ nét và toàn diện, có nhiều điểm sáng về hợp tác, đặc biệt là việc Lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng có cuộc điện đàm quan trọng vào cuối tháng 1/2026, hai bên vừa tổ chức thành công Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất cơ chế Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng 3+3 Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc tháng 3/2026. Những nhận thức chung đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm lần này sẽ có vai trò định hướng chiến lược sâu sắc đối với xu thế phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước trong giai đoạn tới.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực, mở ra những cơ hội hợp tác mới, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm lần này sẽ trở thành một mốc son mới, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình.

PV: Vậy những nội dung trọng tâm của chuyến thăm lần này là gì, thưa Đại sứ?

Đại sứ Phạm Thanh Bình: Với ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của chuyến thăm, hai bên đều hết sức coi trọng và cùng đang tích cực thu xếp, chuẩn bị thật kỹ lưỡng, hiệu quả cả về mặt lịch trình và nội dung.

Với một lịch trình làm việc hết sức khẩn trương, dày đặc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các cuộc hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc. Hai bên dự kiến sẽ tiếp tục khẳng định coi trọng việc củng cố quan hệ song phương giữa hai nước xã hội chủ nghĩa có mối gắn kết chiến lược sâu sắc; cùng đi sâu trao đổi về các phương hướng, biện pháp lớn nhằm đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới, ổn định và bền vững hơn, nâng tầm hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động, chuyến thăm cũng là dịp để hai bên trao đổi sâu và thực chất trên tinh thần thẳng thắn, chân thành, cởi mở về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, xử lý thỏa đáng các vấn đề còn tồn tại, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ cùng gặp gỡ và phát biểu với đại diện thế hệ trẻ hai nước đang tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên” do hai nhà lãnh đạo đã khởi xướng từ tháng 4/2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ có bài phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa, gặp gỡ một số thân nhân các nhân sỹ hữu nghị hai nước, tham dự hoặc tuyên bố khởi động một số chương trình giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa nghệ thuật, du lịch. Những hoạt động này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy giao lưu nhân văn, đặc biệt giữa thế hệ trẻ hai nước, góp phần củng cố vững chắc nền tảng xã hội cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc theo định hướng “6 hơn”.

Nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong các lĩnh vực hai nước đang chú trọng phát triển và Trung Quốc có thế mạnh, tiềm năng bổ trợ lớn, bên cạnh việc chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự kiến sẽ có các hoạt động khảo sát, tìm hiểu mô hình thí điểm khu đô thị mới, hệ thống hạ tầng và công nghiệp đường sắt, cơ sở nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo ở cả Bắc Kinh, Hà Bắc và Quảng Tây. Các chuyến khảo sát thực tế sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác cụ thể giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước, qua đó từng bước cụ thể hóa các nhận thức chung cấp cao, các thỏa thuận đã ký kết thành các dự án và chương trình hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước và cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

PV: Thời gian qua, hợp tác thực chất giữa hai nước phát triển mạnh mẽ với nhiều nội hàm mang tính chiến lược và điểm sáng mới. Xin Đại sứ chia sẻ về thành tựu hợp tác thực chất giữa hai nước và một số định hướng hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Trung Quốc triển khai Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15 giai đoạn 2026-2030?

Đại sứ Phạm Thanh Bình: Hợp tác thực chất giữa hai nước thời gian qua tiếp tục là điểm sáng nổi bật, đi vào chiều sâu, được nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Thứ nhất, hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng hai con số. Về thương mại, năm 2025, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới, kim ngạch song phương đạt 256,4 tỷ USD, tăng 24,8% và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong hai tháng đầu năm 2026, đạt 42,9 tỷ USD, tăng 36,9%. Về đầu tư, năm 2025, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 5,96 tỷ USD, tăng 33,4%, dẫn đầu về số lượng dự án mới và trong hai tháng đầu năm 2026 duy trì ở mức khá cao, đạt 807,46 triệu USD. Về du lịch, Trung Quốc là thị trường gửi khách du lịch lớn nhất của Việt Nam năm 2025 với 5,28 triệu lượt, tăng 41% và trong hai tháng đầu năm 2026 đạt hơn 920.000 lượt.

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn phóng viên VOV.

Thứ hai, hợp tác về kết nối chiến lược, nhất là ba tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn đạt tiến triển thực chất. Hai bên đang phối hợp để sớm hoàn thành báo cáo khả thi của tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, hướng tới khởi công toàn diện trong năm 2026, đồng thời tích cực triển khai công tác lập quy hoạch các tuyến Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng. Ngoài ra, hai bên cũng đẩy mạnh kết nối hạ tầng số, hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp và logistics.

Thứ ba, hợp tác giữa địa phương, nhất là các địa phương biên giới hai bên tiến triển rõ nét. Cuộc gặp giữa Bí thư của 6 tỉnh/khu và thành phố giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày 11/2/2026 đã đạt nhiều kết quả cụ thể, tạo đà thúc đẩy hợp tác giữa hai bên ngày càng toàn diện và đi vào chiều sâu.

Thứ tư, hợp tác đang mở rộng ra các lĩnh vực khoa học công nghệ như khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, nông nghiệp công nghệ cao. Hai bên đang triển khai các dự án về ứng dụng AI giữa các địa phương, khai trương Trung tâm đổi mới sáng tạo chung tại Việt Nam, cũng như nhiều dự án năng lượng sạch, hạ tầng số, công nghệ thông tin.

Thứ năm, hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực như văn hoá, giáo dục, y tế, thể thao cũng đạt nhiều kết quả cụ thể. Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025 được triển khai sôi động, nổi bật là hoạt động “Hành trình đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên”, góp phần củng cố “nền tảng xã hội vững chắc hơn” cho quan hệ song phương.

Thời gian tới, tôi tin tưởng rằng không gian và dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn với sự bổ trợ và tương đồng về chiến lược phát triển của mỗi bên, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam bắt tay vào thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIV và Trung Quốc triển khai Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15 giai đoạn 2026-2030.

Thứ nhất, thúc đẩy sự gắn kết kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc và phối hợp ứng phó trước các biến động từ bên ngoài, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển của mỗi bên, hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai chữ số của Việt Nam. Tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do, tăng cường kết nối thể chế, tiêu chuẩn và thủ tục, tiếp tục thúc đẩy mở cửa thị trường Trung Quốc cho nông sản của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại song phương phát triển cân bằng; thu hút đầu tư chất lượng cao; triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Thứ hai, thúc đẩy kết nối hiệu quả hơn giữa các quy hoạch phát triển vùng, phát triển hạ tầng chiến lược, chuỗi cung ứng và các hành lang kinh tế, logistics, tập trung triển khai ba tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, cửa khẩu thông minh, mô hình khu hợp tác kinh tế qua biên giới nhằm tạo không gian phát triển rộng mở, bền vững cho cả hai bên.

Thứ ba, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực then chốt đối với mô hình tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch, nông nghiệp chất lượng cao, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Qua đó góp phần đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa công nghiệp, phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức và mở cửa, hội nhập quốc tế ở trình độ cao với chất lượng cao.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ.