Ngày ASEAN 2026: Đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với giới trẻ Campuchia

Hôm nay (21/9), tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra chương trình: Ngày ASEAN với chủ đề “Tôn vinh ASEAN đoàn kết, hòa bình và đa dạng văn hóa” do Trường Ngoại ngữ CAM-ASEAN tổ chức. Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ, Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Yeap Samnang, đại sứ và đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Campuchia, đông đảo lãnh đạo, học viên của Trường Ngoại ngữ CAM-ASEAN và công chúng Campuchia. Đại sứ quán Việt Nam cùng Đại sứ quán các nước đã tổ chức gian trưng bày tại sự kiện.

Chương trình Ngày ASEAN với chủ đề tôn vinh ASEAN đoàn kết hòa bình và đa dạng văn hóa.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Yeap Samnang khẳng định vai trò của ASEAN trong việc duy trì môi trường hoà bình, hợp tác và phát triển; nhấn mạnh thế hệ trẻ không chỉ là bên thụ hưởng từ sự hợp tác của ASEAN, mà còn là chủ thể xây dựng cộng đồng ASEAN; thông qua giáo dục, tình hữu nghị, trao đổi văn hoá và kết nối xuyên biên giới, giới trẻ sẽ giúp xây dựng sự hiểu biết và lòng tin giữa các nước ASEAN; bày tỏ sự cảm ơn Đại sứ quán các nước ASEAN đã tham gia sự kiện đầy ý nghĩa này, là minh chứng cho cam kết vì một cộng đồng ASEAN hoà bình, đoàn kết và tự cường.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Thay mặt cho trường CAM-ASEAN, ông Hun Chaya, Giám đốc Trường Ngoại ngữ CAM-ASEAN cho biết, sự kiện Ngày ASEAN nhằm khuyến khích học viên trân trọng giá trị văn hóa khác nhau góp phần tăng cường tình hữu nghị và hợp tác sâu sắc hơn giữa các nước ASEAN.

Tham dự sự kiện, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức gian hàng quảng bá, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống, hình ảnh du lịch Việt Nam và một số sản phẩm tiêu dùng tiêu biểu. Gian hàng thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân trong cộng đồng ASEAN. Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã trực tiếp giới thiệu với lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia và cơ quan đại diện ngoại giao các nước ASEAN về gian trưng bày của Đại sứ quán.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Các công ty của Việt Nam tại Campuchia như Viettel (Cambodia) Pte.Ltd, Angkor Milk, Vietnam Airlines và IH Travel (chi nhánh Viet Travel tại Campuchia) cũng tham gia sự kiện, qua đó đã lan tỏa, quảng bá thương hiệu, sản phẩm và thể hiện tinh thần đóng góp cho cộng đồng tới đông đảo giới trẻ Campuchia và giới chức ngoại giao các nước ASEAN tại Campuchia.

Trường Ngoại ngữ CAM-ASEAN hiện có 6 chi nhánh tại Phnom Penh với khoảng 10.000 học viên. Ước tính có hơn 2.500 người đã tham quan và trải nghiệm văn hóa tại các gian trưng bày tại đây.