Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án quảng bá hình ảnh 54 dân tộc Việt Nam

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng dự thảo Đề án và các văn bản liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau khi Đề án được phê duyệt, Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện.

Ban Chỉ đạo gồm 9 thành viên, do ông Y Thông, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, làm Trưởng ban. Các thành viên gồm: bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; bà Nguyễn Thị Sự, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ảnh minh họa: LVH

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tham gia các cuộc họp và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng ban. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.