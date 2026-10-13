Người dân chưa nhận được hỗ trợ thiệt hại do bão lũ năm 2025

Tại hội nghị, cử tri các phường Sông Cầu, Xuân Đài và xã Xuân Thọ kiến nghị tỉnh Đắk Lắk sớm tháo gỡ vướng mắc tại các dự án kéo dài, đầu tư hạ tầng chống sạt lở bờ biển, giải quyết tồn tại ở dự án khu đô thị Sông Cầu và quy hoạch điểm khai thác cát phục vụ nhu cầu xây dựng tại chỗ. Trong đó, người dân khu phố Từ Nham, phường Sông Cầu mong muốn sớm xây dựng kè biển để ứng phó triều cường, bảo vệ nhà cửa và đời sống.

Đại diện chính quyền địa phương trả lời ý kiến của cử tri theo thẩm quyền.

Cử tri Nguyễn Văn Mẹo, khu phố Từ Nham, phường Sông Cầu, nêu kiến nghị: “Hàng năm, triều cường xâm nhập rất sâu, làm cho người dân ăn không ngon, ngủ không yên khi đến mùa mưa bão. Kính nghị Đại biểu Quốc hội xem xét, giúp đỡ xây dựng bờ kè của tổ dân phố thôn Từ Nham thuộc bán đảo nằm ở cực đông, cách xã Xuân Thịnh cũ 4km".

Với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, cử tri đề nghị xây dựng sàn thương mại điện tử tiêu thụ tôm hùm, nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời thúc đẩy nuôi theo quy hoạch, truy xuất nguồn gốc. Người nuôi tôm hùm ở Sông Cầu, Xuân Đài cũng phản ánh đến nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ thiệt hại do bão lũ năm 2025, dù địa phương đã tổ chức thống kê.

Cử tri Võ Thanh Lợi, phường Sông Cầu cho biết: “Sau cơn bão lụt, tôi thấy UBND Phường có cử các đoàn công tác xuống thống kê thiệt hại của bà con, rồi ở khu phố, UBND Phường có tới chụp ảnh rồi lập biên bản thiệt hại. Nhưng cho đến giờ mùa mưa bão tới rồi, nhưng chúng tôi cũng chưa nhận được hỗ trợ gì".

Trả lời kiến nghị của cử tri, ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu cho biết, đợt lũ lịch sử cuối năm 2025 gây thiệt hại cho địa phương hơn 2.000 tỷ đồng. Chính quyền đã làm việc với các ngân hàng để khoanh, giãn nợ, tạo điều kiện cho người dân vay vốn tái sản xuất. Việc hỗ trợ thiệt hại đang tiếp tục được giải quyết đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Về đề xuất xây dựng kè biển Từ Nham, ông Trần Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk đề nghị địa phương gửi báo cáo bằng văn bản để sở tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên. Đối với các dự án đầu tư kéo dài, ông Võ Đình Tiến cho biết, toàn tỉnh hiện có 296 dự án tồn đọng. Tỉnh đang thành lập 3 tổ rà soát, đề xuất hướng xử lý, trong đó có các dự án trên địa bàn thị xã Sông Cầu trước đây.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, các công trình cấp bách, nhất là tại khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai, sẽ được ưu tiên xem xét khi phân bổ vốn đầu tư công năm 2027 tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh cuối năm.

Cử tri Nguyễn Văn Mẹo, khu phố Từ Nham, phường Sông Cầu, kiến nghị xây dựng kè biển bảo vệ người dân.

Kết luận hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương ghi nhận các kiến nghị của cử tri, đề nghị chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk phân loại, giải quyết dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương để chuyển cơ quan liên quan xem xét, xử lý.

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, sau sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk có không gian phát triển rộng lớn hơn. Để phát huy tiềm năng, lợi thế, tỉnh Đắk Lắk cần khẩn trương hoàn thành quy hoạch cấp xã, phường, tạo cơ sở triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri vùng biển Đắk Lắk.

“Với không gian phát triển mới đòi hỏi chúng ta phải quy hoạch lại để làm sao khai thác tốt nhất các không gian cho phát triển. Quy hoạch tỉnh đã phê duyệt vào ngày 26/5/2026. Hiện giờ vấn đề đặt ra là quy hoạch cấp phường, xã. Tôi đề nghị rà soát, nhanh chóng lập quy hoạch và phê duyệt quy hoạch để chúng ta có cơ sở triển khai thực thi. Tôi cũng đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo khẩn trương quyết liệt hơn nữa việc này", ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.