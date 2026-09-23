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Cải chính

Nhân dân Quảng Trị hiến kế xây dựng chính quyền gần dân, kiến tạo, phục vụ

Thứ Tư, 17:57, 23/09/2026
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VOV.VN - Tại diễn đàn “Lắng nghe Nhân dân hiến kế xây dựng chính quyền gần dân, kiến tạo, phục vụ”, người dân tỉnh Quảng Trị đã có nhiều ý kiến không chỉ phản ánh những bất cập mà còn đề xuất những cách làm cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

Tại diễn đàn “Lắng nghe Nhân dân hiến kế xây dựng chính quyền gần dân, kiến tạo, phục vụ”, nhiều ý kiến mong muốn chính quyền sau khi tổ chức lại đơn vị hành chính phải gần dân hơn, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ khu dân cư.

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Diễn đàn “Lắng nghe Nhân dân hiến kế xây dựng chính quyền gần dân, kiến tạo, phục vụ”

Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhân, tổ dân phố Bảo Ninh 3, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho rằng, việc thực hiện các thủ tục hành chính đã nhanh chóng, thuận tiện hơn, hạn chế việc phải đi lại nhiều lần và chờ đợi lâu. Tuy nhiên, một số người dân, đặc biệt là người cao tuổi và những người chưa thành thạo công nghệ, vẫn còn gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Một số thủ tục thực hiện qua nhiều bước, người dân chưa nắm rõ quy trình, thành phần hồ sơ hoặc cách nộp hồ sơ trực tuyến nên có trường hợp phải đi lại nhiều lần để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

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Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhân ở phường Đồng Hới hiến kế về việc hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Nhân, nếu thủ tục được đơn giản hóa, hướng dẫn rõ ràng và có người hỗ trợ tại cơ sở sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời nâng cao sự hài lòng đối với chính quyền.

“Nhân dân đề xuất xây dựng mô hình “Điểm hỗ trợ dịch vụ công số tại khu dân cư”, có thể thực hiện tại Nhà văn hóa Tổ dân phố hoặc địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Xây dựng mã QR “Thủ tục hành chính cần biết” đặt tại Nhà văn hóa, bảng tin khu dân cư để người dân quét và xem nhanh các thủ tục, giấy tờ cần chuẩn bị, địa chỉ liên hệ và các kênh hỗ trợ”.

Nhiều ý kiến cho rằng, sau sáp nhập, việc chỉnh trang đô thị phải được tính toán đồng bộ ngay từ đầu. Các thiết chế dân sinh cần được quan tâm như đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước đến hạ tầng kỹ thuật và bãi đỗ xe, nhất là tại khu vực chợ, trường học, bệnh viện. Đồng thời rà soát, hoàn thiện tên đường, số nhà để địa chỉ rõ ràng, thuận tiện cho người dân.

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Lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Trị chủ trì diễn đàn

Vấn đề đang được người dân quan tâm hiện nay là môi trường. Bà Trương Thị Sáu Trúc, ở phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị cho rằng lượng rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi và nước thải ngày càng tăng, trong khi việc phân loại, thu gom, xử lý ở một số nơi chưa đồng bộ. Thay vì chỉ tập trung vào khâu thu gom, cần xử lý rác ngay từ khi phát sinh, trước mắt có thể thí điểm phân loại rác thành rác hữu cơ, rác tái chế và rác còn lại.

Theo bà Trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần hướng dẫn phân loại, thu gom, xử lý rác tại nguồn; hỗ trợ các mô hình xử lý rác hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp và chất thải chăn nuôi. Bà Trương Thị Sáu Trúc nêu ý kiến: “Mỗi khu dân cư có thể chọn một tuyến đường làm điểm, giao trách nhiệm cụ thể cho từng hộ dân, đồng thời dùng mã QR hoặc số điện thoại để người dân phản ánh việc xả rác, ô nhiễm kèm hình ảnh, vị trí”.

Từ thực tế công tác hội và tiếp xúc cử tri, bà Hoàng Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đồng Sơn đặt vấn đề tổ chức lại đất nông nghiệp, hạn chế đất bỏ hoang và tạo sinh kế cho người dân. Hiện một số diện tích đất lúa trên địa bàn bị chia cắt, manh mún sau khi triển khai các dự án. Có nơi khó canh tác, dẫn đến bỏ hoang; trong khi hạ tầng nội đồng, cơ giới hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế. Một số hộ bị thu hồi đất cũng gặp khó khăn trong chuyển đổi kinh tế.

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Đông đảo người dân tham gia diễn đàn "Lắng nghe dân nói" tại tỉnh Quảng Trị

Từ thực tế này, bà Hằng đề nghị rà soát toàn bộ quỹ đất nông nghiệp còn lại, lập bản đồ vùng sản xuất và phân loại rõ diện tích nào tiếp tục trồng lúa, diện tích nào cần tập trung chỉnh trang hoặc chuyển đổi. Những diện tích còn phù hợp cần được đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng để sản xuất thuận lợi. Những diện tích không còn phù hợp có thể chuyển sang cây trồng hoặc mô hình sản xuất khác có hiệu quả hơn.

“Rà soát, phân loại quỹ đất; hướng dẫn phương án sản xuất, đầu tư hạ tầng nội đồng, chuyển đổi diện tích không còn phù hợp và hỗ trợ các hợp tác xã trong việc liên kết tiêu thụ sản phẩm. Cần rà soát từng khu vực, xây dựng phương án sản xuất phù hợp, hạn chế đất bỏ hoang”, bà Hoàng Thị Thúy Hằng đề nghị.

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Người dân đóng góp nhiều ý kiến, hiến kế xây dựng chính quyền gần dân

Từ những vấn đề rất cụ thể được người dân đặt ra, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho rằng, các ý kiến hiến kế chính là cơ sở để chính quyền nhìn lại cách tổ chức, điều hành và phục vụ nhân dân. Từ việc nâng cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dân khi hệ thống gặp sự cố; chỉnh trang đô thị, chống ngập, phát triển “rừng đô thị”; phân loại rác từ gia đình, trường học; đến tổ chức lại đất nông nghiệp, tạo sinh kế, phát triển sản phẩm địa phương, du lịch cộng đồng, xây dựng thiết chế văn hóa và sắp xếp mạng lưới trường học…, các sở, ngành, địa phương được yêu cầu tiếp thu, rà soát và cụ thể hóa thành những nhiệm vụ phù hợp.

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Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Theo ông Lê Văn Bảo, chính quyền gần dân không chỉ thể hiện ở việc lắng nghe mà quan trọng hơn là phải biến những phản ánh, đề xuất của người dân thành giải pháp cụ thể. Sự thuận tiện, hài lòng của người dân phải trở thành thước đo hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số và hoạt động của chính quyền. Qua diễn đàn này, những “hiến kế” từ thực tiễn đời sống trở thành nguồn thông tin quan trọng giúp chính quyền nhận diện đúng vấn đề, điều chỉnh cách làm và phục vụ người dân thiết thực, hiệu quả hơn.

“Chúng ta đã nghe và đã tiếp thu, bà con cũng có chia sẻ với chính quyền và nghe những phản hồi từ các cơ quan chính quyền, mặt trận, hội đồng nhân dân để cả cộng đồng cùng thực hiện. 4 nhóm mà các sở ngành phát biểu làm rõ, tôi cũng phân tích và làm rõ, đồng thời có yêu cầu sở ngành liên quan thực hiện”, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nói.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
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