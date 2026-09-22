Quảng Trị: Tháo gỡ điểm nghẽn, hướng đến mục tiêu, chiến lược “vươn Đông, tỏa Tây”

Sau khi được Bộ Chính trị phân công, điều động, chỉ định nhận nhiệm vụ mới tại tỉnh Quảng Trị, ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị các cơ quan, đơn vị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng nhân dịp nhận nhiệm vụ mới. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị mong muốn nhận được sự quan tâm cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương thể hiện thông qua việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Ông Vương Quốc Tuấn cho biết, tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược, 4 trụ cột phát triển cùng mục tiêu hướng đích và chiến lược “vươn Đông, tỏa Tây” theo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo đó, tỉnh huy động và phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần, ý chí và khát vọng phát triển, phấn đấu xây dựng Quảng Trị thành cực tăng trưởng mới của miền Trung, là trung tâm năng lượng, cảng biển, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước. Khát vọng này phải được cụ thể hóa bằng hành động và kiểm đếm bằng tiến độ, chất lượng sản phẩm cụ thể trong từng lĩnh vực, từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Về không gian phát triển, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị định hướng tổ chức không gian biển, rừng, biên giới theo hướng tích cực, hiệu quả; chú trọng nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, kinh tế rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch sinh thái, đô thị TOD gắn với tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Tỉnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng dựa trên dữ liệu, công nghệ và thể chế theo hướng thực chất, hiệu quả. Mục tiêu là xây dựng bộ máy vận hành nhanh hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn, thực sự đồng hành phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và tân Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, các nhiệm vụ sẽ cụ thể hóa bằng hành động và được kiểm đếm bằng tiến độ, chất lượng, sản phẩm cụ thể trong từng lĩnh vực, từng địa phương, cơ quan, đơn vị; Tập trung khơi thông những “điểm nghẽn” về hạ tầng, thể chế và nguồn lực; đẩy nhanh tiến độ các công trình chiến lược về năng lượng, giao thông, sân bay, cảng biển, logistics; rà soát, khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tạo môi trường thuận lợi để thu hút những nhà đầu tư lớn, có năng lực, có công nghệ và cam kết phát triển lâu dài cùng Quảng Trị.

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết: “Chúng tôi xác định phải dành nhiều thời gian để lắng nghe, tìm hiểu, thấu hiểu Quảng Trị. Lắng nghe cán bộ, đảng viên và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định những vấn đề trọng tâm, lựa chọn những giải pháp phù hợp với thực tiễn trên tinh thần cầu thị, trách nhiệm và nói đi đôi với làm”.