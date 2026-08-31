Thi công xuyên lễ trường nội trú liên cấp vùng biên Quảng Trị để kịp khai giảng

Cuối tháng 8, trên công trường Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị, không khí lao động diễn ra khẩn trương. Để kịp tiến độ ngày khai giảng năm học mới, công nhân không nghỉ lễ Quốc khánh mà vẫn miệt mài trên công trường, xây dựng hoàn thiện các hạng mục để kịp đưa vào khai giảng năm học mới và khánh thành trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp ở vùng biên giới.

Mặt tiền một khối nhà 3 tầng khang trang tại dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS Đakrông

Trên công trường, công nhân được chia thành nhiều tổ, khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Ông Ngô Hữu Lâm, công nhân Công ty TNHH Xây dựng số 8 đang thi công trên công trường dự án cho biết: “Anh em chúng tôi xác định thời gian không còn nhiều nên dù dịp lễ Quốc khánh, công trường vẫn phải duy trì làm việc. Mọi người chia ca, tranh thủ làm cả ban ngày lẫn buổi tối, hạng mục nào hoàn thiện được trước thì tập trung làm trước. Ai cũng mong công trình hoàn thành đúng tiến độ để các em học sinh vùng cao có trường mới, có chỗ ăn ở, học tập khang trang ngay trong năm học này”.

Tranh thủ những ngày tạnh ráo ở vùng biên giới để sơn tường các phòng

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông có tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng, quy mô phục vụ hơn 1.000 học sinh. Đến ngày 27/8, khối lượng thực hiện ước đạt 85% với bình quân khoảng 270 lao động được huy động trên công trường mỗi ngày.

Các hạng mục chính như dãy nhà 3 tầng đã cơ bản hoàn thiện phần xây lắp bên ngoài. Trong tổng số 14 khối nhà chức năng tại công trình, các dãy nhà lớp học khối Trung học cơ sở, nhà hành chính, hỗ trợ học tập đã cơ bản hoàn thiện và đang lắp đặt các thiết bị. Các hạng mục còn lại như khối lớp học tiểu học, nhà học bộ môn, khu nội trú học sinh, nhà nội trú giáo viên, nhà ăn, nhà đa năng... đang được các đơn vị tiếp tục hoàn thiện.

Thợ thi công vào ban đêm để hoàn thiện các hạng mục

Ông Phan Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Công ty TNHH Xây dựng số 8, Nhà thầu thi công tại Trường Nội trú liên cấp tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông cho hay, ban đêm, công trường vẫn sáng đèn; các nhóm thợ tiếp tục lắp đặt cửa, lan can cùng hệ thống điện, nước. Ở khu vực sân trường, các tổ thi công cũng lát gạch, làm đường nội bộ và hoàn thiện hạ tầng.

Ông Phan Tuấn Anh nêu quyết tâm, công việc được tổ chức theo nhiều ca, nhiều kíp nhằm tận dụng tối đa thời gian còn lại trước ngày khai giảng: “Để bảo đảm mục tiêu đưa công trình vào sử dụng từ năm học mới, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp. Trong dịp Quốc khánh 2/9, chúng tôi vẫn duy trì thi công bình thường, thậm chí tăng cường lực lượng. Mục tiêu là hoàn thiện các hạng mục thiết yếu, bàn giao để nhà trường có thể vận hành và kịp tổ chức khai giảng, khánh thành vào ngày 5/9”.

Dãy nhà 3 tầng đã cơ bản hoàn thiện phần xây lắp bên ngoài

Dự án trường học phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đakrông không phải công trường duy nhất đang chạy đua với thời gian. Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại xã Hướng Phùng mỗi ngày có khoảng 300 người làm việc, xã Dân Hóa có khoảng 260 người và Thượng Trạch khoảng 310 người duy trì trên công trường. Ngoài ra, lực lượng Quân đội cũng huy động 120 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ tại các công trình trường học. Bốn dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xây dựng ở 4 xã có tổng đầu tư 1.061 tỉ đồng. Dự kiến đến ngày khai giảng năm học mới, tiến độ xây dựng các dự án trường nội trú liên cấp tại xã Đakrông đạt 93%, xã Dân Hóa 85%, xã Thượng Trạch 87% và xã Hướng Phùng 86%.

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, tiến độ chung của 4 dự án hiện vẫn chưa đáp ứng kế hoạch đề ra. Các công trình nằm ở vùng sâu, vùng xa, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa; trong khi đó điều kiện giao thông khó khăn, vật liệu phải vận chuyển trên quãng đường dài. Việc thiếu lao động có tay nghề cùng biến động giá nhiên liệu, vật liệu cũng gây ảnh hưởng đến tiến độ.

Công trình Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông

Ông Trương Hữu Hiếu, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, đại diện Chủ đầu tư cho biết, để bù lại thời gian bị ảnh hưởng, các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca, tăng kíp.

“Đây là các công trình có ý nghĩa đặc biệt, phục vụ trực tiếp học sinh ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới. Ban Quản lý dự án đang phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, yêu cầu tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục, kể cả trong dịp lễ 2/9, để phấn đấu hoàn thành những hạng mục thiết yếu, đảm bảo các trường đủ điều kiện vận hành và tổ chức lễ khai giảng, khánh thành vào ngày 5/9” - ông Hiếu cho biết.

Thi công xuyên lễ trên công trường Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông được chọn làm điểm cầu trực tiếp tại tỉnh Quảng Trị trong lễ khai giảng và lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới.

Việc tăng tốc trên công trường diễn ra trong bối cảnh thời gian chuẩn bị cho năm học mới không còn nhiều. UBND tỉnh Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch đưa cả 4 trường vào vận hành từ năm học 2026 - 2027.

Công nhân được chia thành nhiều tổ, khẩn trương hoàn thiện những

Theo kế hoạch, từ ngày 30/8 đến 4/9, các trường sẽ lần lượt bàn giao và chạy thử các hạng mục. Ngày 3/9, toàn bộ học sinh tập trung để vận hành thử đồng bộ các hoạt động học tập, ăn ở, chăm sóc trước khi tổng duyệt khai giảng vào ngày 4/9. Một nội dung đáng chú ý là kế hoạch “Cùng con đến trường” dành cho học sinh tiểu học lần đầu sống xa gia đình đang được triển khai. Trong tuần đầu, từ ngày 3-11/9, mỗi học sinh được một phụ huynh đến ở cùng tại khu nội trú, ăn cùng con 3 bữa, hướng dẫn vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn và đưa con đến cửa lớp.