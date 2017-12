Những lãnh đạo nước ngoài đến thăm Việt Nam trong năm 2017

1. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 19-21/12. Đây là lần thứ 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Lào là đặc biệt coi trọng việc gìn giữ và thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại Trụ sở Trung ương Đảng. Hai nhà Lãnh đạo nhất trí khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; nhấn mạnh thành công và ý nghĩa lịch sử của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2017, coi đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. 2. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 - 13/11 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau Đại hội lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau lễ đón chính thức, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành hội đàm. Sau khi đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi dạo trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi Bác Hồ đã sống và làm việc. Tại Nhà sàn Bác Hồ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư Tập Cận Bình thưởng thức theo lễ nghi của người Việt các loại trà nổi tiếng của Việt Nam; giới thiệu với ông Tập Cận Bình về trà mộc Tân Cương nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên và trà ướp sen Tuyết San cổ thụ của tỉnh Hà Giang. (Ảnh: TTXVN) Hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh sẽ phổ biến, quán triệt về kết quả chuyến thăm trong toàn Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm sâu sắc hơn nữa nhận thức trong Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc về quan hệ Trung - Việt. Trước khi ra Hà Nội thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Đà Nẵng tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị CEO Summit. Trong ảnh: Ông Tập Cận Bình tới Đà Nẵng vào đầu giờ chiều 10/11. 3. Trong 2 ngày 11-12/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam và diễn ra ngay trong năm cầm quyền đầu tiên. Chào mừng Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên thăm Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, sự hiện diện của Tổng thống Donald Trump và các thành viên trong đoàn là bằng chứng sinh động nhất cho thấy lãnh đạo hai nước hết sức coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Tới chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người và những thành tựu của Việt Nam; cho rằng Hoa Kỳ và Việt Nam có rất nhiều lợi ích chung để tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Trước khi ra Hà Nội thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Đà Nẵng tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị CEO Summit. 4. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Cộng hòa Chile M.Bachelet thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 8 - 9/11. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ Đối tác toàn diện đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước thiết lập vào tháng 5/2007; nhất trí đánh giá quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Chile đang ở mức độ phát triển tốt đẹp; tái khẳng định ý chí của hai bên trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước. Trong ảnh, hai nhà lãnh đạo ký Tuyên bố chung Việt Nam - Chile. Trước khi tới Phủ Chủ tịch, Tổng thống Chile tới đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm nhà sàn Hồ Chủ tịch. Trong ảnh, Tổng thống Chile ghi sổ lưu niệm tại Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: VnExpress) Sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, tối 9/11, Tổng thống Chile Michelle Bachelet tới Đà Nẵng tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC. 5. Cũng trong ngày 8-9/11,Thủ tướng Canada Justin Trudeau bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada. Đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, là động lực, kịp thời tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác sâu rộng, hiệu quả trong bối cảnh hai nước ngày càng chia sẻ nhiều lợi ích trên các bình diện song phương, khu vực và quốc tế. Thủ tướng Canada Justin Trudeau tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội. (Ảnh: TTXVN) Sau Hà Nội, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã thăm và làm việc tại nhiều địa điểm ở TPHCM. Trong ảnh, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tới thăm Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM và thực hiện nghi thức đánh cồng để bắt đầu phiên giao dịch chiều 9/11 của các mã được niêm yết. (Ảnh: Duy Phương) 6. Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Hungary Orbán Viktor và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ 24-26/9. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Hungary Orbán Viktor. Thủ tướng Hungary đã đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm với Thủ tướng Orbán Viktor và Phu nhân. 7. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-24/8 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Binali Yildirim, hai bên đã ký kết các văn kiện hợp tác về quản lý khu tự do, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế đặc biệt, hải quan và đo lường chất lượng. 8. Thủ tướng Cộng hòa Mozambique Carlos Agostinho do Rosario thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/7-3/8/2017. Trong chuyến thăm nay, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về Hợp tác bảo vệ, bảo tồn các loài động vật, thực vật hoang dã và lễ ký tắt Hiệp định về Dịch vụ vận tải hàng không giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Mozambique. Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mozambique Carlos Agostinho do Rosario. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu) 9. Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 6-8/6 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật Tổng thống Séc; Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hội kiến với Tổng thống Séc. Tổng thống Séc còn có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. 10. Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Ranil Wickremesinghe và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 16-18/4. Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam-Sri Lanka. Trong ảnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Ranil Wickremesinghe, Thủ tướng Sri Lanka. 11. Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân đã thăm chính thức Việt Nam từ 21-24/3. Đây là lần thứ ba Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng, sau các chuyến công du năm 2010 và 2013. Sau hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Lý Hiển Long chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang; hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Thủ tướng Lý Hiển Long đã đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh, Thủ tướng Lý Hiển Long và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lý Hiển Long và Phu nhân đã làm việc với Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, tham quan một số di tích lịch sử của Thành phố; gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh và dự lễ khai trương Trung tâm kinh doanh của Mapletree (nhà đầu tư hàng đầu của Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh). Trong ảnh, ông Lý Hiển Long thân thiện chụp ảnh lưu niệm với nhân viên các quầy hàng tại Mapletree. (Ảnh: Thanh Niên) 12. Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ 16-17/1. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nhật Bản đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; gặp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật Phạm Minh Chính; gặp gỡ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và một số cán bộ, sinh viên trường Đại học Việt-Nhật. Trong ảnh, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe đã cùng chủ trì Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản. Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định, các doanh nghiệp Nhật Bản rất muốn đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam thông qua việc chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và trở thành đối tác tốt của các doanh nghiệp Việt Nam. Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe tại Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản. (Ảnh: VGP)

1. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 19-21/12.

Đây là lần thứ 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Lào là đặc biệt coi trọng việc gìn giữ và thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại Trụ sở Trung ương Đảng. Hai nhà Lãnh đạo nhất trí khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; nhấn mạnh thành công và ý nghĩa lịch sử của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2017, coi đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. 2. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 - 13/11 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau Đại hội lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau lễ đón chính thức, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành hội đàm. Sau khi đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi dạo trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi Bác Hồ đã sống và làm việc. Tại Nhà sàn Bác Hồ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư Tập Cận Bình thưởng thức theo lễ nghi của người Việt các loại trà nổi tiếng của Việt Nam; giới thiệu với ông Tập Cận Bình về trà mộc Tân Cương nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên và trà ướp sen Tuyết San cổ thụ của tỉnh Hà Giang. (Ảnh: TTXVN) Hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh sẽ phổ biến, quán triệt về kết quả chuyến thăm trong toàn Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm sâu sắc hơn nữa nhận thức trong Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc về quan hệ Trung - Việt. Trước khi ra Hà Nội thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Đà Nẵng tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị CEO Summit. Trong ảnh: Ông Tập Cận Bình tới Đà Nẵng vào đầu giờ chiều 10/11. 3. Trong 2 ngày 11-12/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam và diễn ra ngay trong năm cầm quyền đầu tiên. Chào mừng Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên thăm Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, sự hiện diện của Tổng thống Donald Trump và các thành viên trong đoàn là bằng chứng sinh động nhất cho thấy lãnh đạo hai nước hết sức coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Tới chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người và những thành tựu của Việt Nam; cho rằng Hoa Kỳ và Việt Nam có rất nhiều lợi ích chung để tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Trước khi ra Hà Nội thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Đà Nẵng tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị CEO Summit. 4. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Cộng hòa Chile M.Bachelet thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 8 - 9/11. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ Đối tác toàn diện đã được Lãnh đạo cấp cao hai nước thiết lập vào tháng 5/2007; nhất trí đánh giá quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Chile đang ở mức độ phát triển tốt đẹp; tái khẳng định ý chí của hai bên trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước. Trong ảnh, hai nhà lãnh đạo ký Tuyên bố chung Việt Nam - Chile. Trước khi tới Phủ Chủ tịch, Tổng thống Chile tới đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm nhà sàn Hồ Chủ tịch. Trong ảnh, Tổng thống Chile ghi sổ lưu niệm tại Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: VnExpress) Sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, tối 9/11, Tổng thống Chile Michelle Bachelet tới Đà Nẵng tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC. 5. Cũng trong ngày 8-9/11,Thủ tướng Canada Justin Trudeau bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada. Đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, là động lực, kịp thời tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác sâu rộng, hiệu quả trong bối cảnh hai nước ngày càng chia sẻ nhiều lợi ích trên các bình diện song phương, khu vực và quốc tế. Thủ tướng Canada Justin Trudeau tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội. (Ảnh: TTXVN) Sau Hà Nội, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã thăm và làm việc tại nhiều địa điểm ở TPHCM. Trong ảnh, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tới thăm Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM và thực hiện nghi thức đánh cồng để bắt đầu phiên giao dịch chiều 9/11 của các mã được niêm yết. (Ảnh: Duy Phương) 6. Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Hungary Orbán Viktor và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ 24-26/9. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Hungary Orbán Viktor. Thủ tướng Hungary đã đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm với Thủ tướng Orbán Viktor và Phu nhân. 7. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-24/8 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Binali Yildirim, hai bên đã ký kết các văn kiện hợp tác về quản lý khu tự do, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế đặc biệt, hải quan và đo lường chất lượng. 8. Thủ tướng Cộng hòa Mozambique Carlos Agostinho do Rosario thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/7-3/8/2017. Trong chuyến thăm nay, hai bên đã ký Bản ghi nhớ về Hợp tác bảo vệ, bảo tồn các loài động vật, thực vật hoang dã và lễ ký tắt Hiệp định về Dịch vụ vận tải hàng không giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Mozambique. Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mozambique Carlos Agostinho do Rosario. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu) 9. Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 6-8/6 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật Tổng thống Séc; Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ hội kiến với Tổng thống Séc. Tổng thống Séc còn có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. 10. Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Ranil Wickremesinghe và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 16-18/4. Thủ tướng Ranil Wickremesinghe đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam-Sri Lanka. Trong ảnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Ranil Wickremesinghe, Thủ tướng Sri Lanka. 11. Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân đã thăm chính thức Việt Nam từ 21-24/3. Đây là lần thứ ba Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng, sau các chuyến công du năm 2010 và 2013. Sau hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Lý Hiển Long chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang; hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Thủ tướng Lý Hiển Long đã đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh, Thủ tướng Lý Hiển Long và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lý Hiển Long và Phu nhân đã làm việc với Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, tham quan một số di tích lịch sử của Thành phố; gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh và dự lễ khai trương Trung tâm kinh doanh của Mapletree (nhà đầu tư hàng đầu của Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh). Trong ảnh, ông Lý Hiển Long thân thiện chụp ảnh lưu niệm với nhân viên các quầy hàng tại Mapletree. (Ảnh: Thanh Niên) 12. Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ 16-17/1. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nhật Bản đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; gặp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật Phạm Minh Chính; gặp gỡ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và một số cán bộ, sinh viên trường Đại học Việt-Nhật. Trong ảnh, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe đã cùng chủ trì Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản. Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định, các doanh nghiệp Nhật Bản rất muốn đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam thông qua việc chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và trở thành đối tác tốt của các doanh nghiệp Việt Nam. Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe tại Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản. (Ảnh: VGP)