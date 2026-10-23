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Ninh Bình tiếp tục giảm 1 sở, tái cơ cấu y tế, giáo dục, văn hóa, nông nghiệp

Thứ Sáu, 21:34, 23/10/2026
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VOV.VN - Theo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của UBND tỉnh Ninh Bình, địa phương dự kiến giảm 1 sở và 21 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành. Nhiều đơn vị trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, văn hóa và khoa học công nghệ cũng được đề xuất sáp nhập, tổ chức lại.

Toàn tỉnh còn 15 cơ quan chuyên môn

Theo Đề án số 11/ĐA-UBND ngày 3/10/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, địa phương sẽ triển khai nhiều phương án tinh gọn bộ máy.

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Sở Dân tộc và Tôn giáo được thành lập trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, biên chế, công chức của Ban Dân tộc và Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ.

Cụ thể, Sở Ngoại vụ dự kiến chấm dứt hoạt động độc lập, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời điều chuyển biên chế, công chức về Văn phòng UBND tỉnh và Sở Dân tộc và Tôn giáo theo phương án được phê duyệt.

Sở Văn hóa và Thể thao dự kiến hợp nhất với Sở Du lịch để thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Dân tộc và Tôn giáo được thành lập trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, biên chế, công chức của Ban Dân tộc và Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ, cùng nhân sự phù hợp từ các cơ quan liên quan.

Sau sắp xếp, số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh dự kiến giảm từ 14 xuống còn 13; số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành giảm từ 220 xuống còn 199. Toàn tỉnh còn 15 cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh, gồm 13 cơ quan chuyên môn và 2 tổ chức hành chính khác.

Hợp nhất nhiều bệnh viện cùng chuyên khoa

Trong lĩnh vực y tế, tỉnh dự kiến hợp nhất 3 bệnh viện y học cổ truyền tại Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam thành Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Ninh Bình. Phương án tương tự được áp dụng với 3 bệnh viện phổi, 3 bệnh viện mắt và 3 bệnh viện tâm thần, hình thành các bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh.

Bệnh viện Nhi Nam Định và Bệnh viện Phụ sản Nam Định dự kiến hợp nhất thành Bệnh viện Sản - Nhi Nam Định. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Tam Điệp được đề xuất giải thể, chuyển chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, trang thiết bị và tài sản về các bệnh viện phù hợp. Trong khi đó, Bệnh viện Da liễu Nam Định dự kiến sáp nhập vào Bệnh viện Đa khoa Nam Định.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, 3 văn phòng đăng ký đất đai tại Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam dự kiến sáp nhập thành Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Ninh Bình.

Tỉnh cũng đề xuất sáp nhập Trung tâm Giống Nông nghiệp với Trung tâm Giống thủy hải sản; hợp nhất Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường với Trung tâm Tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đối với lĩnh vực giáo dục, phương án được đưa ra là giải thể Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, chuyển chức năng, nhiệm vụ và đội ngũ giảng viên Khoa Giáo dục mầm non về Trường Đại học Hoa Lư. Cơ sở vật chất còn lại được tổ chức lại, bố trí nhân sự phù hợp để phục vụ giáo dục phổ thông.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, tỉnh dự kiến sáp nhập Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư với Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An; đồng thời hợp nhất Trung tâm Thể thao I và Trung tâm Thể thao II tỉnh Ninh Bình.

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, Trung tâm Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số dự kiến sáp nhập với Trung tâm Đo lường - Thử nghiệm.

Các phương án trên nằm trong Đề án số 11/ĐA-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình, nhằm sắp xếp lại tổ chức bộ máy và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

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Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, Huế nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao

VOV.VN - Ở các xã vùng cao A Lưới, thành phố Huế, việc sắp xếp lại mạng lưới trường học dẫn đến những thay đổi về tổ chức và đội ngũ giáo viên. Có những cán bộ quản lý sau nhiều năm làm công tác điều hành nay trở lại trực tiếp đứng lớp. Dù ở vị trí công tác nào, các thầy cô vẫn nỗ lực thích nghi, phát huy kinh nghiệm.

Vân Hồng - Trần Hồng/VOV.VN
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