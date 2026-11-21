Ninh Bình trọng dụng nhân tài, tạo động lực đổi mới công tác cán bộ
VOV.VN - Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi đây là khâu then chốt trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện cơ chế phát hiện, thu hút, sử dụng và trọng dụng nhân tài; lấy năng lực, kết quả công việc làm thước đo, tạo môi trường để người có tài năng phát huy, người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung được khuyến khích, bảo vệ. Điều quan trọng là những chủ trương ấy phải được cụ thể hóa bằng cách làm thực chất, từ lựa chọn, bố trí đến đánh giá và sử dụng cán bộ. Với Ninh Bình, yêu cầu này càng cấp thiết trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Tỉnh đang làm gì để phát hiện đúng người, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển? Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi đây là khâu then chốt trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện cơ chế phát hiện, thu hút, sử dụng và trọng dụng nhân tài; lấy năng lực, kết quả công việc làm thước đo, tạo môi trường để người có tài năng phát huy, người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung được khuyến khích, bảo vệ. Điều quan trọng là những chủ trương ấy phải được cụ thể hóa bằng cách làm thực chất, từ lựa chọn, bố trí đến đánh giá và sử dụng cán bộ. Với Ninh Bình, yêu cầu này càng cấp thiết trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Tỉnh đang làm gì để phát hiện đúng người, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển?