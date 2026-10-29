Nữ đại biểu Quốc hội cần chủ động đề xuất sáng kiến vì lợi ích chung

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các nữ đại biểu Quốc hội giữ vững chính kiến, chủ động đề xuất sáng kiến vì lợi ích chung, kiên trì yêu cầu làm rõ những nội dung chưa đủ căn cứ. Phải giữ sự liêm chính, kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình xây dựng pháp luật, ngăn ngừa lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm tác động vào chính sách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội.

Báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI cho biết, Quốc hội khóa XVI có 150 nữ đại biểu, chiếm 30% tổng số đại biểu; trong đó 149 đồng chí có trình độ đại học và trên đại học; có tinh thần trách nhiệm và sự chủ động, tích cực tham gia hoạt động của Quốc hội. Mỗi nữ đại biểu Quốc hội không ngừng nâng cao năng lực, sâu sát thực tiễn, lắng nghe tiếng nói của cử tri, tích cực tham gia hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những vướng mắc, khơi thông nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam được thành lập từ năm 2008, đã trở thành diễn đàn gắn kết, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong hoạt động nghị trường. Trong nhiệm kỳ khóa XVI, Nhóm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng nâng cao năng lực lập pháp, giám sát, ứng dụng công nghệ và tăng cường giao lưu, hợp tác nghị viện quốc tế. Bên cạnh các hoạt động Quốc hội, Nhóm đặc biệt chú trọng những hoạt động hướng về cộng đồng, gắn bó với đời sống Nhân dân.Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, nữ đại biểu Quốc hội mong muốn phụ nữ được tạo môi trường và cơ hội để phát triển tài năng, tham gia vào các lĩnh vực quan trọng của đất nước.

Thay mặt cho các nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Phạm Kiều Anh Thơ, đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chia sẻ: “Lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội, tôi cảm thấy sâu sắc về niềm vinh dự và trách nhiệm của mình. Hôm nay được gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ cùng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là một cơ hội rất quý báu đối với chúng tôi, đặc biệt là những nữ đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội. Sự quan tâm của đồng chí cũng chính là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm niềm tin, động lực để chúng tôi nỗ lực rèn luyện và hoàn thành tốt trọng trách được giao. Tôi ý thức rằng mình còn nhiều điều phải học hỏi: học từ các thế hệ đại biểu phụ nữ đi trước, từ đồng nghiệp, từ cử tri. Tôi nhắc mình phải suy nghĩ thấu đáo, giữ vững chính kiến, cẩn trọng trước mỗi ý kiến, đóng góp bằng sự hiểu biết, bản lĩnh và trách nhiệm của người đại biểu dân cử".

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ nữ đại biểu Quốc hội; chúc mừng các nữ đại biểu đã được cử tri tín nhiệm giao trọng trách trong nhiệm kỳ mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Quốc hội khóa XVI gánh vác trách nhiệm lớn trong việc thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thực hiện các mục tiêu đến năm 2030 và tạo nền tảng cho tầm nhìn năm 2045. Trong tiến trình ấy, trí tuệ, năng lực và bản lĩnh của phụ nữ phải được phát huy đầy đủ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc là đại biểu của nhân dân cả nước, cùng chịu trách nhiệm về mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, với trí tuệ, bản lĩnh các nữ đại biểu cần được thể hiện ngày càng rõ trong chất lượng các quyết sách. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chính những quyết sách ấy phải góp phần mở rộng cơ hội phát triển cho phụ nữ và mọi người dân.

Đại diện nữ đại biểu Quốc hội phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu phát huy bản lĩnh và trí tuệ trong xây dựng pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế phát triển đất nước; mong các nữ đại biểu tham gia từ sớm vào nghiên cứu chính sách, làm rõ căn cứ thực tiễn, tính hợp hiến, tính thống nhất và khả năng thi hành. Những vấn đề còn ý kiến khác nhau cần được thảo luận thẳng thắn, với lập luận và bằng chứng thuyết phục.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói: "Cùng với xây dựng pháp luật, cần thường xuyên rà soát việc thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ, kịp thời phát hiện những quy định thiếu đồng bộ và những vướng mắc trong thực tiễn. Nội dung cần sửa đổi phải được nghiên cứu kỹ, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét. Phải xác định rõ trách nhiệm và điều kiện thực hiện, không để thay đổi tổ chức bộ máy làm gián đoạn quyền lợi của người dân. Tôi mong các đồng chí giữ vững chính kiến, chủ động đề xuất sáng kiến vì lợi ích chung, kiên trì yêu cầu làm rõ những nội dung chưa đủ căn cứ. Phải giữ sự liêm chính, kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình xây dựng pháp luật, ngăn ngừa lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm tác động vào chính sách".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các nữ đại biểu Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các nữ đại biểu tham gia sâu vào các quyết sách kinh tế - xã hội, ngân sách, gắn sử dụng hiệu quả nguồn lực với nâng cao đời sống Nhân dân. Trong đó cần nghiên cứu kỹ, tham gia quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2027, gắn mục tiêu tăng trưởng với hiệu quả sử dụng nguồn lực. Trong các quyết sách ấy, cần đánh giá rõ điều kiện để phụ nữ tham gia và hưởng lợi. Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cần khả năng tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong những quyết sách tại nghị trường phải tạo điều kiện phát triển sản xuất, làm ra sản phẩm có giá trị, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Người dân phải được thụ hưởng thành quả ấy trong từng ngày, qua việc học của con em, điều kiện khám, chữa bệnh và chất lượng dịch vụ thiết yếu.

“Các đồng chí cần giữ mối liên hệ thường xuyên với cơ sở, dành thời gian gặp những người ít có điều kiện đến với các diễn đàn chính thức. Từ hoàn cảnh của một gia đình, một người lao động, phải tìm hiểu xem đó là khó khăn riêng hay là biểu hiện của một bất cập chính sách đang tác động đến nhiều người. Hiểu đúng vấn đề mới có thể kiến nghị đúng cách giải quyết. Lắng nghe cần đi cùng trách nhiệm theo đuổi vấn đề. Kiến nghị phải chỉ rõ vướng mắc ở quy định hay khâu thực hiện, cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết. Đại biểu cần phản ánh trung thực, có kiểm chứng, thông tin trở lại để cử tri biết kết quả và những việc còn phải tiếp tục làm. Sự tin cậy được củng cố từ việc đại biểu giữ lời với dân, kiên trì theo dõi đến khi kiến nghị được xem xét, giải quyết đúng pháp luật. Giám sát phải góp phần bảo đảm quyền của người dân, nâng cao hiệu lực thực thi và kiểm soát quyền lực", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội cần tạo điều kiện để nữ đại biểu tham gia những nội dung giám sát quan trọng. Kết quả giám sát phải được sử dụng để hoàn thiện pháp luật, điều chỉnh chính sách và xem xét trách nhiệm theo thẩm quyền. Chất lượng kiến nghị, kết quả theo dõi thực hiện và sự tín nhiệm của cử tri là những căn cứ quan trọng để đánh giá hoạt động của đại biểu.

Trước những vấn đề mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong mỗi đại biểu cần thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực phân tích, dự báo và phản biện chính sách. Đồng thời mong các nữ đại biểu tự tin nhận việc khó, chọn vấn đề có thể đóng góp sâu để kiên trì nghiên cứu trong cả nhiệm kỳ. Các Đại biểu chuyên trách cần phát huy vai trò nòng cốt trong nghiên cứu chuyên sâu, tham gia thẩm tra, phản biện chính sách và giám sát.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan bảo đảm điều kiện nghiên cứu, thông tin, dữ liệu và hỗ trợ chuyên môn cho đại biểu. Những ý kiến tâm huyết, có căn cứ phải được lắng nghe, xem xét nghiêm túc.

Toàn cảnh buổi gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong ngay tại kỳ họp này các nữ đại biểu tập trung trí tuệ hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết; xem xét thấu đáo các giải pháp phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2026, quyết định tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2027. Đặc biệt, mỗi đại biểu cần giữ gìn sự liêm chính, có bản lĩnh bảo vệ điều đúng, cầu thị tiếp nhận ý kiến xác đáng và đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng khi nhìn lại nhiệm kỳ này, mỗi đại biểu có thể tự hào mình đã góp phần giải quyết việc gì cho dân, đã đề xuất được điều gì có ích cho đất nước. Những đóng góp ấy sẽ bồi đắp niềm tin của cử tri và khích lệ các thế hệ phụ nữ tiếp nối, cùng góp sức xây dựng một nước Việt Nam phát triển, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.