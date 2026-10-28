Hà Nội đề xuất đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng làm tổ hợp thể thao hiện đại tại Mỹ Đình

Dự án được kỳ vọng tạo bước đột phá về hạ tầng thể thao thành tích cao, đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu quốc gia, quốc tế, đồng thời góp phần phát triển các hoạt động văn hóa, kinh tế đêm của Thủ đô.

Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội dự kỳ họp. (Ảnh: Viết Thành)

Xây dựng nhà thi đấu đa năng quy mô 6.000 chỗ ngồi

Theo Tờ trình, UBND thành phố Hà Nội đề xuất HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4, thuộc Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình, phường Từ Liêm.

Dự án thuộc nhóm A, sử dụng 100% vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố Hà Nội, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội.

Điểm nhấn của dự án là công trình nhà thi đấu đa năng hiện đại, được định hướng xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng tổ chức các giải đấu thể thao cấp thành phố, quốc gia và quốc tế.

Theo phương án đề xuất, nhà thi đấu có quy mô 4 tầng nổi, 2 tầng hầm để xe, hệ thống khán đài bố trí ở 4 mặt với sức chứa từ 5.000 đến 6.000 chỗ ngồi.

Công trình được thiết kế phục vụ thi đấu nhiều bộ môn như bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, các môn võ, đấu kiếm, Kickboxing, Muay, Bi-a và Pickleball. Riêng môn bơi không tổ chức thi đấu tại nhà thi đấu đa năng.

Tổng diện tích sàn xây dựng phần nổi của nhà thi đấu dự kiến khoảng 18.315 m², diện tích sàn tầng hầm khoảng 25.738 m².

Không chỉ phục vụ hoạt động thể thao, công trình còn được định hướng kết hợp tổ chức các sự kiện văn hóa và phát triển kinh tế đêm.

Xây dựng nhà tập luyện 8 tầng, ký túc xá phục vụ 1.500 vận động viên

Bên cạnh nhà thi đấu đa năng, Hà Nội dự kiến xây dựng công trình nhà tập luyện thể thao cao 8 tầng, với tổng diện tích sàn khoảng 24.188 m².

Trong đó, tầng 1 bố trí bể bơi dự kiến có 8 làn bơi. Các tầng từ 2 đến 7 phục vụ tập luyện những môn như khiêu vũ thể thao, vật, bóng bàn, Vovinam, võ cổ truyền, cờ vua, Billiards & Snooker, Wushu, Karate, Kickboxing và Muay.

Tầng 8 được thiết kế dành cho các môn thể thao yêu cầu chiều cao trần lớn như bóng chuyền và bóng rổ.

Cùng với hệ thống phòng tập hiện đại, dự án còn đầu tư các phòng chức năng, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu phát triển thể thao thành tích cao.

Đáng chú ý, dự án còn bao gồm công trình ký túc xá cao 17 tầng nổi, 2 tầng hầm, với quy mô đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt cho tối thiểu 1.500 vận động viên.

Ký túc xá được bố trí đầy đủ các không gian phục vụ sinh hoạt, quản lý và chăm sóc vận động viên như phòng sinh hoạt chung, phòng họp bộ môn, khu y tế, nhà bếp, phòng ăn, căng tin và các khu chức năng phụ trợ.

Theo UBND Thành phố, việc xây dựng khu ký túc xá tập trung không chỉ giải quyết nhu cầu lưu trú cho vận động viên được triệu tập hằng năm mà còn tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý, tổ chức sinh hoạt, tập luyện và học tập văn hóa tại Trường phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội.

Ngoài ba công trình chính, dự án sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông nội bộ, cây xanh cảnh quan, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy và hệ thống quản lý an toàn.

Theo tờ trình, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 2.523,279 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 1.418 tỷ đồng; chi phí thiết bị gần 391 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác hơn 271 tỷ đồng; chi phí dự phòng gần 443 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, chưa bao gồm chi phí dự phòng, dự kiến hơn 2.080 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2026 bố trí khoảng 1 tỷ đồng; năm 2027 khoảng 40 tỷ đồng; giai đoạn 2028–2029 khoảng 1.742 tỷ đồng và năm 2030 khoảng 297,3 tỷ đồng.

UBND Thành phố lưu ý, tổng mức đầu tư và quy mô các hạng mục mới là dự kiến, sẽ được chuẩn xác trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định.

Về sự cần thiết đầu tư, UBND Thành phố cho biết Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội hiện quản lý 37 môn và phân môn thể thao, là một trong những trung tâm đào tạo thể thao thành tích cao quan trọng của cả nước.

Những năm qua, thể thao Hà Nội đã đóng góp đáng kể vào thành tích chung của thể thao Việt Nam tại các giải đấu khu vực, châu lục và thế giới. Tuy nhiên, yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện, phát triển lực lượng vận động viên kế cận và hướng tới các đấu trường lớn như ASIAD, Olympic đặt ra nhu cầu tiếp tục đầu tư hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ.

Đáng chú ý, theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt năm 2008, khu đất 4A2.4 từng được quy hoạch xây dựng khu thể thao khuyết tật, gồm sân tennis có mái che với khán đài 3.000 chỗ, nhà ở vận động viên, nhà tập đa năng và nhà ăn. Tuy nhiên, dự án theo quy hoạch này đến nay vẫn chưa được triển khai.

Việc đề xuất đầu tư tổ hợp thể thao mới được kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả quỹ đất, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao của Thủ đô.

Với định hướng phát triển thể thao thành tích cao gắn với tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn, dự án không chỉ hướng tới cải thiện điều kiện tập luyện cho vận động viên mà còn góp phần nâng cao năng lực đăng cai các giải đấu quốc tế, quảng bá hình ảnh Hà Nội văn minh, hiện đại.

Theo kế hoạch HĐND Thành phố Hà Nội sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án này tại Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề) ngày 28/10.