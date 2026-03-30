Ông Lê Thành Đô tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khóa XVI

Thứ Hai, 15:25, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 30/3, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất, kiện toàn các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2026-2031. Với sự tín nhiệm cao, ông Lê Thành Đô tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lê Văn Lương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Sáng nay (30/3), khai mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Kỳ họp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho nhiệm kỳ mới của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của tỉnh.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2026-2031 mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết, bảo đảm sát thực tiễn, có tính khả thi cao; phát huy hiệu quả chức năng giám sát, nhất là đối với những lĩnh vực then chốt, những vấn đề cử tri quan tâm; Khẩn trương cụ thể hóa các mục tiêu phát triển, không để xảy ra “khoảng trống” hay độ trễ từ Nghị quyết đến thực thi, tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh Điện Biên cũng đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cả hệ thống chính trị tập trung nâng cao năng lực điều hành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy tối đa các động lực tăng trưởng; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, đưa Điện Biên từng bước trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực vào năm 2030.

Trong nội dung trọng tâm của kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành công tác nhân sự và kiện toàn các chức danh chủ chốt

Trong nội dung trọng tâm của kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành công tác nhân sự và kiện toàn các chức danh chủ chốt. Kết quả, ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031; bà Cao Thị Tuyết Lan, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI; ông Bùi Minh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI.

Sau khi hoàn thành công tác kiện toàn các chức danh của HĐND tỉnh, kỳ họp tiếp tục tiến hành bầu các chức danh thuộc UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tín nhiệm bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh cũng đã bầu 15 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, qua đó tiếp tục hoàn thiện bộ máy cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Sau khi hoàn thành công tác kiện toàn các chức danh chủ chốt, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu Trưởng các Ban của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời thông qua nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Điện Biên khóa XVI diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh đang đặt ra những mục tiêu phát triển cao hơn, với định hướng đến năm 2030 trở thành địa phương phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững, là trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc. Những nội dung được xem xét, quyết định tại kỳ họp không chỉ mang tính kiện toàn tổ chức mà còn có ý nghĩa định hướng chiến lược, tạo nền tảng thể chế và động lực mới cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Tin liên quan

Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Vĩnh Long đều tái đắc cử nhiệm kỳ mới
Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Vĩnh Long đều tái đắc cử nhiệm kỳ mới

HĐND tỉnh Đắk Lắk ban hành gần 1.000 nghị quyết trong nhiệm kỳ 2021–2026
HĐND tỉnh Đắk Lắk ban hành gần 1.000 nghị quyết trong nhiệm kỳ 2021–2026

Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng
Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng

