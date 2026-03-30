Lâm Đồng bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND tỉnh

Tại kỳ họp, với 100% số phiếu tán thành (85/85), ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng tại kỳ họp.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm ông K’Mák, ông Tiêu Hồng Phúc, ông Y Quang BKrông, bà Nguyễn Thị Thuận Bích, bà Mai Thị Xuân Trung và ông Đa Cát Vinh. HĐND tỉnh cũng bầu Trưởng các Ban HĐND và thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XI.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo HĐND tỉnh được bầu tại Kỳ họp thứ nhất.

Đối với UBND tỉnh, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026- 2031, với 100% phiếu tán thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Lê Trọng Yên, Võ Ngọc Hiệp, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Minh, Nguyễn Ngọc Phúc và Đinh Văn Tuấn. Kỳ họp cũng tiến hành bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực theo quy định.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các thành viên UBND tỉnh trúng cử.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại kỳ họp này là cơ sở quan trọng để bộ máy chính quyền tỉnh sớm ổn định, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

"Ngay sau kỳ họp, cần khẩn trương đưa các nghị quyết của HĐND vào cuộc sống; biến niềm tin của cử tri thành động lực hành động, quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể; phát huy tiềm năng, lợi thế thành những thành quả rõ nét trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương và đời sống nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo toàn diện đối với hoạt động của bộ máy chính quyền, bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đồng thời phát huy hiệu quả vai trò trong hệ thống chính trị", ông Y Thanh Hà nói.