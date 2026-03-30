Lâm Đồng bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND tỉnh

Thứ Hai, 15:36, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (30/3), HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, tạo nền tảng để bộ máy chính quyền vận hành thông suốt ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Tại kỳ họp, với 100% số phiếu tán thành (85/85), ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng tại kỳ họp.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm ông K’Mák, ông Tiêu Hồng Phúc, ông Y Quang BKrông, bà Nguyễn Thị Thuận Bích, bà Mai Thị Xuân Trung và ông Đa Cát Vinh. HĐND tỉnh cũng bầu Trưởng các Ban HĐND và thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XI.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng các lãnh đạo HĐND tỉnh được bầu tại Kỳ họp thứ nhất.

Đối với UBND tỉnh, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026- 2031, với 100% phiếu tán thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Lê Trọng Yên, Võ Ngọc Hiệp, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Minh, Nguyễn Ngọc Phúc và Đinh Văn Tuấn. Kỳ họp cũng tiến hành bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực theo quy định.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các thành viên UBND tỉnh trúng cử.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt tại kỳ họp này là cơ sở quan trọng để bộ máy chính quyền tỉnh sớm ổn định,  triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong nhiệm kỳ 2026-2031. 

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

"Ngay sau kỳ họp, cần khẩn trương đưa các nghị quyết của HĐND vào cuộc sống; biến niềm tin của cử tri thành động lực hành động, quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể; phát huy tiềm năng, lợi thế thành những thành quả rõ nét trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương và đời sống nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo toàn diện đối với hoạt động của bộ máy chính quyền, bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đồng thời phát huy hiệu quả vai trò trong hệ thống chính trị", ông Y Thanh Hà nói.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Tag: Lâm Đồng HĐND tỉnh Lâm Đồng UBND tỉnh Lâm Đồng
Ông Lê Thành Đô tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khóa XVI
Ông Lê Thành Đô tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khóa XVI

VOV.VN - Sáng 30/3, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất, kiện toàn các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2026-2031. Với sự tín nhiệm cao, ông Lê Thành Đô tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lê Văn Lương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lê Thành Đô tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khóa XVI

Ông Lê Thành Đô tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khóa XVI

VOV.VN - Sáng 30/3, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất, kiện toàn các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2026-2031. Với sự tín nhiệm cao, ông Lê Thành Đô tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lê Văn Lương giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Vĩnh Long đều tái đắc cử nhiệm kỳ mới
Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Vĩnh Long đều tái đắc cử nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Với sự tín nhiệm cao, ông Nguyễn Minh Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long và ông Trần Trí Quang tiếp tục làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Vĩnh Long đều tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Vĩnh Long đều tái đắc cử nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Với sự tín nhiệm cao, ông Nguyễn Minh Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long và ông Trần Trí Quang tiếp tục làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

HĐND tỉnh Đắk Lắk ban hành gần 1.000 nghị quyết trong nhiệm kỳ 2021–2026
HĐND tỉnh Đắk Lắk ban hành gần 1.000 nghị quyết trong nhiệm kỳ 2021–2026

VOV.VN - Hôm nay (30/3), HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá X đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác HĐND nhiệm kỳ 2021–2026”. Nhiệm kỳ được đánh giá có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

HĐND tỉnh Đắk Lắk ban hành gần 1.000 nghị quyết trong nhiệm kỳ 2021–2026

HĐND tỉnh Đắk Lắk ban hành gần 1.000 nghị quyết trong nhiệm kỳ 2021–2026

VOV.VN - Hôm nay (30/3), HĐND tỉnh Đắk Lắk khoá X đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác HĐND nhiệm kỳ 2021–2026”. Nhiệm kỳ được đánh giá có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

